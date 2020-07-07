İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
07.07.2020 17:47
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856167
BIST
17:41119.597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 1.111,28
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.745
En Düşük
117.075
17:416,8600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8689
En Düşük
6,8520
17:417,7458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0206
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
17:41395,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,06
|Açılış
|: 395,81
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
396,50
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|57.085.960
|% 10,00
|
|IZFAS
|2,64
|1.713.776
|% 10,00
|
|PKENT
|208,10
|6.383.751
|% 9,99
|
|ALGYO
|17,86
|122.258.715
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,29
|8.213.613
|% 9,98
|
|SKTAS
|3,07
|85.716.392
|% -9,97
|
|BJKAS
|3,23
|236.859.595
|% -9,78
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,23
|16.971.517
|% -7,03
|
|ISBIR
|1.350,00
|886.858
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,25
|4.187.582.616
|% 5,14
|
|SISE
|6,45
|1.921.249.193
|% 8,04
|
|ODAS
|2,90
|1.564.427.780
|% 2,11
|
|PETKM
|4,45
|1.486.367.768
|% 4,95
|
|GARAN
|8,36
|1.421.219.192
|% -0,12
|
|EKGYO
|2,25
|4.187.582.616
|% 5,14
|
|ODAS
|2,90
|1.564.427.780
|% 2,11
|
|IHLGM
|1,89
|709.076.791
|% 2,72
|
|PETKM
|4,45
|1.486.367.768
|% 4,95
|
|SISE
|6,45
|1.921.249.193
|% 8,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6008
|8,6439
|% 0,65
|
|Frank
|7,2501
|7,2938
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8233
|1,8324
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|9,22
|
|Altın Gr.
|396
|396
|1,95
|
|Cumhuriyet
|2.562
|2.583
|11,70
|
|Tam
|2.637
|2.650
|12,00
|
|Yarım
|1.281
|1.296
|5,90
|
|Çeyrek
|641
|649
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|18,28
|18,31
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|4,04
|4,05
|0,01
|
|B. Petrol
|43,27
|43,27
|0,17
|
Seans Raporu
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