İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
08.07.2020 17:51
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857328
BIST
17:41118.759
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -579,83
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
118.577
17:416,8665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0088
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
17:417,7847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0477
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7906
En Düşük
7,7149
17:41400,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 4,37
|Açılış
|: 400,34
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
401,32
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|34.465.562
|% 10,00
|
|KRDMA
|4,62
|26.779.186
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.153.223
|% 10,00
|
|MRSHL
|89,75
|25.679.225
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,68
|5.122.961
|% 9,99
|
|SNPAM
|9,63
|10.167.995
|% -9,92
|
|SONME
|8,38
|20.667.300
|% -9,41
|
|MARTI
|1,36
|32.705.639
|% -9,33
|
|AYEN
|6,65
|32.662.794
|% -9,15
|
|OSTIM
|3,09
|47.003.479
|% -6,65
|
|EKGYO
|2,26
|2.307.436.732
|% 0,89
|
|KRDMD
|3,25
|1.800.551.233
|% 1,88
|
|SISE
|6,44
|1.585.648.276
|% -0,77
|
|GARAN
|8,13
|1.396.951.196
|% -2,28
|
|PETKM
|4,33
|1.282.364.885
|% -2,04
|
|EKGYO
|2,26
|2.307.436.732
|% 0,89
|
|PETKM
|4,33
|1.282.364.885
|% -2,04
|
|IHLGM
|1,87
|484.883.751
|% -0,53
|
|SISE
|6,44
|1.585.648.276
|% -0,77
|
|TRKCM
|4,36
|915.112.040
|% 3,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6179
|8,6612
|% 0,46
|
|Frank
|7,2899
|7,3338
|% 0,57
|
|Riyal
|1,8246
|1,8337
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|20,35
|
|Altın Gr.
|401
|401
|4,65
|
|Cumhuriyet
|2.595
|2.617
|32,60
|
|Tam
|2.671
|2.685
|33,50
|
|Yarım
|1.297
|1.313
|16,40
|
|Çeyrek
|649
|657
|8,20
|
|Gümüş.Ons
|18,70
|18,73
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,09
|
|B. Petrol
|43,02
|43,02
|-0,06
|
Seans Raporu
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17:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1004, 36 kaybederek (% -0.74 ) 134, 754
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Endeks 118, 605 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 62 altında . İşlem hacmi 26, 755.00 milyon TL de
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17:51SANEL
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 4.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 048, 383 adet işlem
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17:50ULAS
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 5.05 lira fiyatla işlem gören hissede 558, 905 adet işlem
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17:49ETYAT
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 1.97 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 054, 235 adet işlem