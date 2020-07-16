İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
16.07.2020 17:39
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860122
BIST
17:32118.872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 1.131,00
|Açılış
|: 118.735
|
|Önceki Kapanış
|: 117.741
|
119.451
En Düşük
118.685
17:326,8581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0029
|Açılış
|: 6,9040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8631
En Düşük
6,8484
17:327,8492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0229
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8502
En Düşük
7,8069
17:32398,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,33
|Açılış
|: 398,68
|
|Önceki Kapanış
|: 399,01
|
400,05
En Düşük
397,61
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|33,22
|13.797.503
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,06
|9.780.890
|% 10,00
|
|FMIZP
|66,60
|28.572.662
|% 9,99
|
|YESIL
|17,84
|16.464.157
|% 9,99
|
|KENT
|1.248,30
|20.476.854
|% 9,99
|
|RTALB
|34,60
|65.286.055
|% -7,29
|
|GLRYH
|12,82
|16.942.528
|% -6,70
|
|TSPOR
|4,76
|988.928.898
|% -5,93
|
|AYEN
|6,36
|14.099.321
|% -4,50
|
|ALYAG
|1,27
|1.113.938
|% -3,79
|
|ASELS
|32,92
|1.023.758.230
|% 2,62
|
|TSPOR
|4,76
|988.928.898
|% -5,93
|
|EKGYO
|2,29
|951.690.758
|% -2,14
|
|GARAN
|7,97
|925.864.077
|% 1,14
|
|THYAO
|11,94
|921.934.614
|% 1,19
|
|EKGYO
|2,29
|951.690.758
|% -2,14
|
|ODAS
|2,89
|896.499.480
|% 1,40
|
|IHLGM
|1,83
|441.136.084
|% 1,67
|
|TSPOR
|4,76
|988.928.898
|% -5,93
|
|TRKCM
|4,62
|818.701.281
|% -0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6055
|8,6487
|% 0,02
|
|Frank
|7,2372
|7,2808
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8225
|1,8317
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-2,52
|
|Altın Gr.
|398
|398
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|2.587
|2.610
|-7,40
|
|Tam
|2.665
|2.678
|-7,60
|
|Yarım
|1.294
|1.310
|-3,70
|
|Çeyrek
|649
|656
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|19,35
|19,38
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|4,26
|4,27
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,55
|43,55
|-0,24
|