İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
21.07.2020 17:30
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860949
BIST
17:51118.157
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -1.123,56
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
117.160
17:516,8497
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0084
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8355
17:517,8723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0218
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8723
En Düşük
7,8233
17:51404,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 3,50
|Açılış
|: 404,19
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
405,52
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.661,40
|11.460.337
|% 10,00
|
|QNBFL
|92,40
|21.333.890
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,31
|22.602.984
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|25.099.497
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|518.712
|% 10,00
|
|DERAS
|6,84
|95.036.735
|% -10,00
|
|FMIZP
|72,50
|121.378.737
|% -9,99
|
|KUTPO
|46,04
|129.955.292
|% -9,99
|
|RAYSG
|5,99
|8.695.608
|% -9,38
|
|IZMDC
|16,62
|8.110.659
|% -9,18
|
|GARAN
|7,94
|2.252.574.990
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,27
|1.132.433.219
|% -1,30
|
|AFYON
|4,65
|970.499.968
|% 7,64
|
|TCELL
|16,42
|859.176.840
|% 1,30
|
|GUSGR
|5,34
|813.561.116
|% -1,48
|
|EKGYO
|2,27
|1.132.433.219
|% -1,30
|
|ADESE
|2,43
|731.077.659
|% -3,19
|
|GARAN
|7,94
|2.252.574.990
|% 0,51
|
|GSDHO
|2,34
|657.219.421
|% 4,46
|
|TSKB
|1,26
|345.295.947
|% -0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6957
|8,7393
|% 0,47
|
|Frank
|7,2853
|7,3292
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8205
|1,8296
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|17,71
|
|Altın Gr.
|405
|405
|3,92
|
|Cumhuriyet
|2.627
|2.648
|25,30
|
|Tam
|2.706
|2.717
|26,00
|
|Yarım
|1.313
|1.329
|12,70
|
|Çeyrek
|659
|665
|6,30
|
|Gümüş.Ons
|20,93
|20,97
|1,03
|
|Gümüş Gr.
|4,63
|4,64
|0,25
|
|B. Petrol
|44,70
|44,70
|1,42
|
Seans Raporu
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