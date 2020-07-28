İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten

BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|5,50
|19.039.079
|% 10,00
|KNFRT
|12,43
|41.394.359
|% 10,00
|DOKTA
|28,16
|39.860.644
|% 10,00
|FMIZP
|100,10
|79.151.715
|% 10,00
|TKURU
|44,66
|776.637
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,9585
|9,0034
|% 1,55
|Frank
|7,5366
|7,5820
|% 1,34
|Riyal
|1,8475
|1,8568
|% 1,17
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.954
|1.954
|11,64
|Altın Gr.
|435
|435
|6,12
|Cumhuriyet
|2.850
|2.887
|60,50
|Tam
|2.936
|2.969
|62,30
|Yarım
|1.425
|1.449
|30,40
|Çeyrek
|715
|726
|15,20
|Gümüş.Ons
|24,56
|24,59
|-0,02
|Gümüş Gr.
|5,46
|5,47
|0,03
|B. Petrol
|43,55
|43,55
|-0,35
Seans Raporu
- 17:59MSGYO Yüzde -6.86 oranında düşüşle 2.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 650, 448 adet işlem
- 17:58MRGYO Yüzde -7.80 oranında düşüşle 2.01 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 286, 992 adet işlem
- 17:57BTCIM Yüzde -7.73 oranında düşüşle 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 554, 097 adet işlem
- 17:56XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 43 kaybederek (% -3.05 ) 1, 064
- 17:56 Tavandan işlem gören hisse senedleri : POLTK, TKURU, KUYAS