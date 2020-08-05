İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
05.08.2020 17:17
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865420
BIST
17:071.090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,90
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
17:077,0416
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 0,1427
|Açılış
|: 7,1470
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0550
En Düşük
6,8794
17:078,4003
En Yüksek
|Değişim
|: 2,87%
|| 0,2347
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4003
En Düşük
8,1274
17:07462,71
En Yüksek
|Değişim
|: 3,53%
|| 15,77
|Açılış
|: 462,71
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
463,63
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|30,58
|5.458.339
|% 10,00
|
|TRKCM
|3,96
|419.634.829
|% 10,00
|
|KLGYO
|7,92
|30.226.269
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.560.391
|% 9,98
|
|LUKSK
|21,86
|3.593.273
|% 9,96
|
|BFREN
|858,80
|417.377
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|472.230
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|7.241.955
|% -10,00
|
|KRGYO
|6,58
|17.417.325
|% -9,99
|
|QNBFB
|72,10
|997.720
|% -9,99
|
|SISE
|6,29
|2.409.654.079
|% 9,39
|
|EKGYO
|2,11
|1.341.393.636
|% -0,94
|
|GARAN
|6,79
|1.266.484.979
|% 0,44
|
|KRDMD
|2,85
|850.159.727
|% 2,52
|
|GUSGR
|5,69
|778.111.271
|% -1,04
|
|EKGYO
|2,11
|1.341.393.636
|% -0,94
|
|SISE
|6,29
|2.409.654.079
|% 9,39
|
|KRDMD
|2,85
|850.159.727
|% 2,52
|
|GARAN
|6,79
|1.266.484.979
|% 0,44
|
|TSKB
|1,11
|195.510.498
|% 0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2308
|9,2771
|% 2,91
|
|Frank
|7,7419
|7,7886
|% 3,13
|
|Riyal
|1,8723
|1,8817
|% 2,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.044
|2.045
|25,18
|
|Altın Gr.
|463
|463
|15,78
|
|Cumhuriyet
|3.111
|3.158
|131,00
|
|Tam
|3.125
|3.174
|103,10
|
|Yarım
|1.517
|1.549
|52,70
|
|Çeyrek
|761
|776
|25,30
|
|Gümüş.Ons
|26,99
|27,02
|1,00
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,10
|0,34
|
|B. Petrol
|46,06
|46,06
|1,63
|
Seans Raporu
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