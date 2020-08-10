İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
10.08.2020 17:46
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867310
BIST
17:331.076
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 15,77
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.079
En Düşük
1.039
17:337,3102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0195
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
17:338,6084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0758
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
17:33480,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,87
|Açılış
|: 480,02
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,82
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|28,60
|12.838.064
|% 10,00
|
|FADE
|3,19
|285.049
|% 10,00
|
|BURCE
|23,76
|16.794.160
|% 10,00
|
|JANTS
|107,80
|13.074.092
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,40
|614.619
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|577.609
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|3.063.963
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|4.291.594
|% -9,94
|
|VKFYO
|9,44
|2.564.178
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.183.365
|% -9,74
|
|ASELS
|18,04
|2.420.033.991
|% 7,44
|
|EKGYO
|1,95
|1.508.914.475
|% -0,51
|
|GARAN
|6,60
|863.400.759
|% 0,30
|
|GUSGR
|5,63
|787.699.452
|% 2,74
|
|KARSN
|2,92
|578.995.202
|% 7,75
|
|EKGYO
|1,95
|1.508.914.475
|% -0,51
|
|KARSN
|2,92
|578.995.202
|% 7,75
|
|KRDMD
|2,71
|450.876.524
|% 1,88
|
|SKBNK
|1,37
|195.088.851
|% 1,48
|
|GUSGR
|5,63
|787.699.452
|% 2,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5362
|9,5840
|% 0,52
|
|Frank
|7,9561
|8,0040
|% -0,02
|
|Riyal
|1,9421
|1,9518
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.043
|2.044
|8,33
|
|Altın Gr.
|480
|480
|3,05
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.262
|-22,00
|
|Tam
|3.197
|3.279
|-20,91
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-10,11
|
|Çeyrek
|775
|793
|-5,06
|
|Gümüş.Ons
|29,22
|29,25
|0,93
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,88
|0,24
|
|B. Petrol
|44,99
|44,99
|0,59
|
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