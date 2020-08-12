İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
12.08.2020 17:36
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868365
BIST
17:351.116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 6,28
|Açılış
|: 1.115
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.119
En Düşük
1.096
17:357,3189
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,1143
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2550
|
7,3304
En Düşük
7,1827
17:358,6317
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 0,1490
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,6396
En Düşük
8,4425
17:35456,76
En Yüksek
|Değişim
|: 3,15%
|| 13,97
|Açılış
|: 456,76
|
|Önceki Kapanış
|: 442,79
|
458,48
En Düşük
433,64
BIST En Aktif Hisseler17:35
|FADE
|3,85
|18.224.168
|% 10,00
|
|KENT
|1.892,60
|20.058.402
|% 10,00
|
|DMSAS
|5,62
|44.339.042
|% 9,98
|
|QNBFB
|77,70
|108.137.371
|% 9,98
|
|LINK
|29,32
|8.497.671
|% 9,98
|
|RTALB
|47,70
|147.524.176
|% -10,00
|
|PKENT
|780,50
|1.708.748
|% -10,00
|
|AYCES
|42,12
|128.815
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,40
|35.013.421
|% -9,99
|
|BURVA
|67,75
|4.401.270
|% -9,97
|
|THYAO
|11,65
|2.248.380.343
|% 0,34
|
|KRDMD
|3,01
|1.534.417.712
|% 5,99
|
|EKGYO
|2,06
|1.506.154.197
|% -0,48
|
|GARAN
|7,11
|1.466.684.462
|% 0,85
|
|GUSGR
|6,26
|1.016.922.084
|% 7,01
|
|EKGYO
|2,06
|1.506.154.197
|% -0,48
|
|KRDMD
|3,01
|1.534.417.712
|% 5,99
|
|ODAS
|2,49
|512.211.117
|% 5,06
|
|GARAN
|7,11
|1.466.684.462
|% 0,85
|
|THYAO
|11,65
|2.248.380.343
|% 0,34
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3150
|7,3189
|% 1,59
|
|Euro
|8,6249
|8,6317
|% 1,76
|
|Sterlin
|9,5124
|9,5601
|% 1,51
|
|Frank
|7,9980
|8,0462
|% 2,20
|
|Riyal
|1,9455
|1,9552
|% 1,58
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|28,27
|
|Altın Gr.
|456
|456
|13,70
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.073
|9,00
|
|Tam
|3.017
|3.095
|11,56
|
|Yarım
|1.458
|1.497
|5,60
|
|Çeyrek
|731
|748
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|25,73
|25,77
|0,94
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,31
|
|B. Petrol
|45,27
|45,27
|0,77
|
Seans Raporu
17:35
daha fazla
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 48 artarak (% 0.64 ) 1, 026
-
17:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARTI, BALAT, TKURU, AYES
-
17:52
ODAS, SILVR, IHYAY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:52
BURVA, IDEAS, DOBUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:52
Bu seansda işlem gören 290 hisse senedinden 117 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 157 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 16 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem