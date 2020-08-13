İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
13.08.2020 17:11
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868690
BIST
17:161.102
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -12,46
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.096
17:167,3104
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0232
|Açılış
|: 7,3520
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
17:168,6735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0317
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7189
En Düşük
8,6148
17:16457,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 4,96
|Açılış
|: 457,02
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
458,32
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler17:16
|MSGYO
|4,18
|39.568.459
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|383.272
|% 10,00
|
|KENT
|2.081,80
|8.287.886
|% 10,00
|
|AKYHO
|5,51
|81.638.653
|% 9,98
|
|BAYRK
|6,61
|6.781.577
|% 9,98
|
|KLGYO
|9,31
|40.722.297
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|2.888.594
|% -9,96
|
|POLTK
|166,90
|248.944
|% -9,93
|
|GLRYH
|14,82
|153.827.249
|% -9,47
|
|RTALB
|43,36
|654.139.731
|% -9,10
|
|ASELS
|17,66
|1.040.596.991
|% -0,51
|
|TUPRS
|78,70
|973.154.077
|% 1,22
|
|EKGYO
|1,99
|904.117.591
|% -2,45
|
|GUSGR
|6,06
|889.160.177
|% -0,49
|
|THYAO
|11,12
|886.748.124
|% -2,63
|
|EKGYO
|1,99
|904.117.591
|% -2,45
|
|KRDMD
|2,85
|710.307.347
|% -5,63
|
|SKBNK
|1,52
|360.992.066
|% 0,66
|
|KARSN
|3,19
|708.117.629
|% 4,25
|
|ODAS
|2,50
|426.897.315
|% -1,19
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3042
|7,3104
|% -0,32
|
|Euro
|8,6616
|8,6735
|% 0,37
|
|Sterlin
|9,5694
|9,6174
|% 0,44
|
|Frank
|8,0183
|8,0666
|% 0,13
|
|Riyal
|1,9453
|1,9550
|% -0,22
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|28,76
|
|Altın Gr.
|457
|457
|4,89
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|21,00
|
|Tam
|3.030
|3.107
|12,17
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|5,89
|
|Çeyrek
|735
|751
|2,94
|
|Gümüş.Ons
|26,70
|26,73
|1,21
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,24
|
|B. Petrol
|45,27
|45,27
|-0,16
|