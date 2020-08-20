İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
20.08.2020 17:36
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Türkçe
Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870430
BIST
17:481.125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,59
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.132
En Düşük
1.114
17:487,3494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0608
|Açılış
|: 7,3530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3546
En Düşük
7,2632
17:488,7054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0670
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7168
En Düşük
8,6034
17:48457,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 4,91
|Açılış
|: 457,83
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
460,05
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler17:46
|KLNMA
|46,20
|16.576.483
|% 10,00
|
|BERA
|8,47
|31.452.722
|% 10,00
|
|DGGYO
|10,67
|11.467.624
|% 10,00
|
|KENT
|2.244,10
|4.519.617
|% 10,00
|
|MRSHL
|135,30
|1.245.885
|% 10,00
|
|TKURU
|80,10
|3.591.782
|% -10,00
|
|GLRYH
|17,47
|62.567.399
|% -9,99
|
|KLGYO
|5,87
|170.868.494
|% -9,97
|
|NIBAS
|19,05
|54.674
|% -9,97
|
|VKFYO
|9,95
|32.118.691
|% -9,95
|
|PETKM
|4,65
|3.926.181.777
|% 9,93
|
|TUPRS
|92,45
|3.903.354.289
|% 7,56
|
|GARAN
|7,17
|1.025.126.300
|% -1,51
|
|RTALB
|52,50
|922.912.635
|% -9,79
|
|EKGYO
|2,05
|813.603.067
|% -0,49
|
|PETKM
|4,65
|3.926.181.777
|% 9,93
|
|EKGYO
|2,05
|813.603.067
|% -0,49
|
|ZOREN
|2,91
|644.556.373
|% 9,81
|
|KRDMD
|3,07
|596.158.009
|% 4,78
|
|SKBNK
|1,55
|254.283.715
|% 3,33
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3456
|7,3500
|% 0,84
|
|Euro
|8,6975
|8,7069
|% 0,79
|
|Sterlin
|9,6209
|9,6692
|% 0,99
|
|Frank
|8,0442
|8,0926
|% 1,33
|
|Riyal
|1,9536
|1,9634
|% 0,75
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|14,93
|
|Altın Gr.
|458
|459
|6,03
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|-72,00
|
|Tam
|3.018
|3.095
|-65,80
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|-31,83
|
|Çeyrek
|732
|749
|-15,92
|
|Gümüş.Ons
|27,23
|27,26
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,41
|0,13
|
|B. Petrol
|44,81
|44,81
|-0,56
|