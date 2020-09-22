İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
22.09.2020 17:47
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876199
BIST
17:591.096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 9,22
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.098
En Düşük
1.085
17:597,6719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0398
|Açılış
|: 7,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6620
|
7,6719
En Düşük
7,6111
17:598,9910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0114
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9800
|
9,0084
En Düşük
8,9625
17:59468,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,58
|Açılış
|: 468,90
|
|Önceki Kapanış
|: 469,48
|
471,69
En Düşük
466,32
BIST En Aktif Hisseler17:58
|NATEN
|29,26
|197.170.942
|% 10,00
|
|ERSU
|5,28
|80.737.161
|% 10,00
|
|DENGE
|4,07
|6.471.178
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.142,90
|2.487.907
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.704,10
|3.835.258
|% 10,00
|
|ISBTR
|48.060,00
|935.913
|% -10,00
|
|ISKUR
|450.001,00
|900.002
|% -10,00
|
|PKENT
|809,20
|438.586
|% -10,00
|
|ARMDA
|74,00
|15.629.766
|% -9,98
|
|MRSHL
|286,00
|29.316.244
|% -9,98
|
|SISE
|6,65
|1.951.746.617
|% 1,53
|
|KRDMD
|3,29
|1.100.629.962
|% 3,46
|
|PETKM
|4,24
|753.929.189
|% 1,92
|
|ODAS
|2,59
|585.368.802
|% 4,44
|
|THYAO
|10,58
|523.611.982
|% 2,22
|
|KRDMD
|3,29
|1.100.629.962
|% 3,46
|
|SISE
|6,65
|1.951.746.617
|% 1,53
|
|ODAS
|2,59
|585.368.802
|% 4,44
|
|YKBNK
|2,00
|366.528.288
|% 1,52
|
|PETKM
|4,24
|753.929.189
|% 1,92
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6664
|7,6718
|% 0,52
|
|Euro
|8,9753
|8,9827
|% 0,03
|
|Sterlin
|9,7339
|9,7827
|% -0,21
|
|Frank
|8,3071
|8,3571
|% -0,08
|
|Riyal
|2,0378
|2,0480
|% 0,43
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|-8,04
|
|Altın Gr.
|470
|470
|0,38
|
|Cumhuriyet
|3.128
|3.176
|28,00
|
|Tam
|3.115
|3.192
|26,94
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|13,04
|
|Çeyrek
|755
|772
|6,52
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,39
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,05
|
|B. Petrol
|41,92
|41,92
|0,48
|
Seans Raporu
17:58
daha fazla
-
17:58GARFA
Yüzde 4.98 oranında artışla 11.18 lira fiyatla işlem gören hissede 774, 481 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 096 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 85 üstünde . İşlem hacmi 13, 075.00 milyon TL de
-
17:57FORMT
Yüzde 9.78 oranında artışla 3.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 630, 055 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, SAHOL, EKGYO
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 76 artarak (% 0.98 ) 1, 005