İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten

BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALMAD
|1,56
|8.352.205
|% 9,86
|FADE
|6,71
|85.824.549
|% 4,68
|BAYRK
|6,80
|10.447.370
|% 2,26
|DNISI
|9,41
|8.003.849
|% 1,18
|TURSG
|5,61
|259.211.876
|% 0,36
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|7,6988
|7,7026
|% 0,53
|Euro
|8,9866
|8,9994
|% 0,23
|Sterlin
|9,7869
|9,8360
|% 0,53
|Frank
|8,3045
|8,3545
|% 0,05
|Riyal
|2,0471
|2,0573
|% 0,46
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-34,93
|Altın Gr.
|462
|462
|-5,94
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|-49,00
|Tam
|3.069
|3.146
|-46,31
|Yarım
|1.484
|1.522
|-22,40
|Çeyrek
|744
|761
|-11,20
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,02
|-1,37
|Gümüş Gr.
|5,71
|5,72
|-0,30
|B. Petrol
|42,05
|42,05
|0,34
Seans Raporu 18:05
- 17:59SARKY Yüzde 6.73 oranında artışla 6.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 833, 934 adet işlem
- 17:58ADEL Yüzde 5.64 oranında artışla 19.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 260, 841 adet işlem
- 17:57BMELK Yüzde 9.97 oranında artışla 7.83 lira fiyatla işlem gören hissede 196, 418 adet işlem
- 17:56TMPOL Yüzde 6.00 oranında artışla 8.48 lira fiyatla işlem gören hissede 941, 968 adet işlem
- 17:55ADEL Yüzde 5.27 oranında artışla 19.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 259, 581 adet işlem