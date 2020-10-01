İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
01.10.2020 17:58
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877817
BIST
18:051.144
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,73
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.155
En Düşük
1.143
18:057,7431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0218
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7813
En Düşük
7,6335
18:059,0929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0367
|Açılış
|: 9,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1365
En Düşük
8,9695
18:05474,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 7,91
|Açılış
|: 474,93
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
475,25
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERKO
|13,20
|114.826.856
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|3.365.198
|% 10,00
|
|CMBTN
|137,60
|10.658.156
|% 9,99
|
|SODSN
|26,00
|683.150
|% 9,98
|
|YAPRK
|64,50
|12.121.852
|% 9,97
|
|NATEN
|36,72
|462.587.468
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|417.643
|% -10,00
|
|AKMGY
|75,60
|942.052
|% -10,00
|
|EPLAS
|17,37
|72.219
|% -10,00
|
|TKURU
|931,50
|4.422.762
|% -9,99
|
|SISE
|6,92
|2.301.988.903
|% -5,46
|
|GARAN
|7,12
|1.866.245.411
|% 0,28
|
|ASELS
|18,54
|1.739.804.251
|% -4,04
|
|TURSG
|6,02
|1.460.470.406
|% 5,99
|
|THYAO
|10,57
|1.154.914.514
|% 0,67
|
|SISE
|6,92
|2.301.988.903
|% -5,46
|
|GARAN
|7,12
|1.866.245.411
|% 0,28
|
|TURSG
|6,02
|1.460.470.406
|% 5,99
|
|KRDMD
|3,40
|760.973.413
|% 0,29
|
|EKGYO
|1,73
|317.651.516
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7372
|7,7431
|% 0,28
|
|Euro
|9,0804
|9,0929
|% 0,41
|
|Sterlin
|9,9360
|9,9859
|% 0,10
|
|Frank
|8,3916
|8,4422
|% 0,73
|
|Riyal
|2,0584
|2,0688
|% 0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|20,78
|
|Altın Gr.
|474
|474
|7,47
|
|Cumhuriyet
|3.142
|3.190
|20,00
|
|Tam
|3.125
|3.204
|18,91
|
|Yarım
|1.511
|1.550
|9,15
|
|Çeyrek
|758
|775
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|0,63
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,92
|0,16
|
|B. Petrol
|40,51
|40,51
|-1,79
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57ADEL
Yüzde 9.91 oranında artışla 22.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 833, 193 adet işlem
-
17:56BRKO
Yüzde -7.22 oranında düşüşle 0.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 306, 817 adet işlem
-
17:54BTCIM
Yüzde 4.63 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 433, 374 adet işlem
-
17:53TURSG
Yüzde 8.98 oranında artışla 6.19 lira fiyatla işlem gören hissede 217, 170, 048 adet işlem
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 96 artarak (% 0.28 ) 1, 051