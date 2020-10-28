İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
28.10.2020 12:37
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884636
BIST
12:241.130
En Yüksek
|Değişim
|: -1,96%
|| -22,57
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.153
En Düşük
1.130
12:248,2862
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1014
|Açılış
|: 8,2780
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1900
|
8,2862
En Düşük
8,1715
12:249,7355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0766
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6650
|
9,7374
En Düşük
9,6415
12:24505,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 4,27
|Açılış
|: 505,94
|
|Önceki Kapanış
|: 501,67
|
506,21
En Düşük
501,19
BIST En Aktif Hisseler12:24
|DYOBY
|12,43
|17.324.982
|% 10,00
|
|KARTN
|1.648,00
|5.070.896
|% 10,00
|
|CASA
|33,00
|14.831.982
|% 10,00
|
|KENT
|332,20
|288.017
|% 10,00
|
|VANGD
|7,37
|360.238
|% 10,00
|
|ATSYH
|6,75
|364.986
|% -10,00
|
|UZERB
|41,08
|84.584
|% -9,99
|
|KAPLM
|21,64
|189.740
|% -9,98
|
|MMCAS
|5,41
|250.710
|% -9,98
|
|EMNIS
|19,70
|46.728
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,00
|1.161.137.627
|% 6,38
|
|TSKB
|2,32
|996.146.191
|% 9,95
|
|ALBRK
|1,80
|582.944.996
|% 5,26
|
|ASELS
|17,57
|570.704.114
|% 1,21
|
|GARAN
|6,79
|469.699.625
|% -1,59
|
|SKBNK
|2,00
|1.161.137.627
|% 6,38
|
|TSKB
|2,32
|996.146.191
|% 9,95
|
|ALBRK
|1,80
|582.944.996
|% 5,26
|
|YKBNK
|2,13
|195.391.663
|% -1,39
|
|KRDMD
|3,22
|273.826.416
|% -1,83
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2819
|8,2862
|% 1,24
|
|Euro
|9,7334
|9,7355
|% 0,79
|
|Sterlin
|10,6887
|10,7423
|% 0,47
|
|Frank
|9,0312
|9,0856
|% 0,75
|
|Riyal
|2,1980
|2,2090
|% 1,09
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.902
|-6,55
|
|Altın Gr.
|505
|506
|3,90
|
|Cumhuriyet
|3.345
|3.395
|27,00
|
|Tam
|3.331
|3.413
|27,05
|
|Yarım
|1.610
|1.651
|13,08
|
|Çeyrek
|807
|826
|6,54
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,31
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,06
|
|B. Petrol
|40,39
|40,39
|-1,22
|
Seans Raporu
12:24
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