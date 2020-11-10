İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
10.11.2020 17:29
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887789
BIST
18:051.243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 11,46
|Açılış
|: 1.227
|
|Önceki Kapanış
|: 1.232
|
1.244
En Düşük
1.219
18:058,1602
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,1077
|Açılış
|: 8,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,3887
En Düşük
8,0372
18:059,6446
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,1293
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9237
En Düşük
9,4898
18:05493,19
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 10,18
|Açılış
|: 493,19
|
|Önceki Kapanış
|: 483,01
|
508,41
En Düşük
481,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DIRIT
|3,63
|2.242.981
|% 10,00
|
|ALCAR
|154,00
|44.154.737
|% 10,00
|
|YBTAS
|18.478,90
|901.274
|% 10,00
|
|SEKUR
|11,00
|3.326.205
|% 10,00
|
|TKURU
|323,60
|12.997.152
|% 9,99
|
|RODRG
|10,53
|4.323.979
|% -10,00
|
|MERKO
|12,89
|24.636.137
|% -9,99
|
|DAGHL
|17,97
|7.174.443
|% -9,97
|
|BALAT
|7,52
|951.396
|% -9,94
|
|BLCYT
|7,19
|42.216.073
|% -9,90
|
|THYAO
|11,50
|5.677.647.346
|% 7,68
|
|GARAN
|7,76
|4.134.803.079
|% 3,74
|
|TCELL
|15,38
|1.947.493.366
|% -5,99
|
|PGSUS
|53,40
|1.855.338.428
|% 9,92
|
|KRDMD
|3,73
|1.443.924.842
|% 7,18
|
|GARAN
|7,76
|4.134.803.079
|% 3,74
|
|YKBNK
|2,55
|1.280.817.473
|% 3,24
|
|THYAO
|11,50
|5.677.647.346
|% 7,68
|
|KRDMD
|3,73
|1.443.924.842
|% 7,18
|
|EKGYO
|1,87
|656.088.488
|% 1,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1508
|8,1580
|% 1,31
|
|Euro
|9,6326
|9,6451
|% 1,36
|
|Sterlin
|10,7674
|10,8214
|% 1,93
|
|Frank
|8,8792
|8,9327
|% 1,17
|
|Riyal
|2,1683
|2,1792
|% 1,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|17,02
|
|Altın Gr.
|493
|493
|9,94
|
|Cumhuriyet
|3.295
|3.345
|26,00
|
|Tam
|3.279
|3.364
|18,21
|
|Yarım
|1.585
|1.627
|8,81
|
|Çeyrek
|795
|814
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,35
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,35
|0,09
|
|B. Petrol
|42,94
|42,94
|0,54
|