İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
13.11.2020 18:01
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Türkçe
Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888477
BIST
18:051.291
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 19,54
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.293
En Düşük
1.273
18:057,6714
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0174
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,5972
18:059,0792
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0186
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1595
En Düşük
8,9891
18:05466,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,34
|Açılış
|: 466,23
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
469,95
En Düşük
458,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERIT
|74,25
|2.589.640
|% 10,00
|
|KARTN
|2.145,00
|49.626.554
|% 10,00
|
|DENGE
|5,94
|8.495.986
|% 10,00
|
|SEYKM
|13,97
|15.229.648
|% 10,00
|
|TKURU
|430,50
|7.203.557
|% 9,99
|
|UZERB
|32,44
|611.241
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,89
|1.871.752
|% -9,93
|
|BALAT
|7,29
|635.672
|% -9,89
|
|SEKUR
|12,10
|8.507.637
|% -9,09
|
|PGSUS
|54,85
|699.312.610
|% -6,24
|
|YKBNK
|2,90
|2.076.408.371
|% 4,69
|
|PETKM
|4,75
|1.317.161.517
|% 2,15
|
|THYAO
|11,50
|1.090.910.955
|% -1,29
|
|VAKBN
|4,74
|957.219.876
|% 1,28
|
|TUPRS
|88,70
|938.197.613
|% -0,67
|
|YKBNK
|2,90
|2.076.408.371
|% 4,69
|
|EKGYO
|1,90
|578.366.477
|% 1,06
|
|ODAS
|3,47
|873.474.456
|% -5,45
|
|VAKBN
|4,74
|957.219.876
|% 1,28
|
|ITTFH
|2,27
|402.144.148
|% 7,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6528
|7,6714
|% -0,23
|
|Euro
|9,0509
|9,0792
|% -0,20
|
|Sterlin
|10,0592
|10,1097
|% -0,01
|
|Frank
|8,3563
|8,4067
|% -0,15
|
|Riyal
|2,0364
|2,0466
|% -0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|18,07
|
|Altın Gr.
|466
|467
|2,70
|
|Cumhuriyet
|3.107
|3.154
|5,00
|
|Tam
|3.091
|3.171
|6,27
|
|Yarım
|1.494
|1.534
|3,03
|
|Çeyrek
|749
|767
|1,51
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,72
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,10
|
|B. Petrol
|42,80
|42,80
|-0,73
|