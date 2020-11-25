İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
25.11.2020 17:18
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889978
BIST
17:481.327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,45
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
1.342
En Düşük
1.325
17:487,9842
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0212
|Açılış
|: 8,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9800
|
8,0097
En Düşük
7,9150
17:489,5055
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0189
|Açılış
|: 9,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5389
En Düşük
9,4271
17:48466,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,34
|Açılış
|: 466,54
|
|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
467,35
En Düşük
459,66
BIST En Aktif Hisseler17:48
|BANVT
|27,50
|15.676.979
|% 10,00
|
|KLMSN
|20,68
|307.811.072
|% 10,00
|
|BURVA
|62,70
|6.688.838
|% 10,00
|
|RODRG
|14,08
|2.636.474
|% 10,00
|
|BMELK
|28,60
|1.413.098
|% 10,00
|
|KENT
|427,80
|3.347.963
|% -9,99
|
|CRFSA
|108,30
|22.157.827
|% -9,98
|
|SANFM
|15,17
|631.436
|% -9,97
|
|SERVE
|15,80
|233.465
|% -9,97
|
|IZTAR
|15,28
|2.941.599
|% -9,96
|
|THYAO
|11,99
|4.178.628.822
|% 1,35
|
|KRDMD
|5,19
|3.774.357.462
|% 5,49
|
|GARAN
|9,09
|3.174.789.659
|% 0,44
|
|TSKB
|2,77
|1.311.907.621
|% 6,13
|
|TUPRS
|92,50
|1.211.139.731
|% 2,66
|
|KRDMD
|5,19
|3.774.357.462
|% 5,49
|
|TSKB
|2,77
|1.311.907.621
|% 6,13
|
|EKGYO
|2,08
|794.169.955
|% -1,89
|
|YKBNK
|2,99
|1.130.281.840
|% 0,67
|
|GARAN
|9,09
|3.174.789.659
|% 0,44
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9783
|7,9842
|% -0,26
|
|Euro
|9,5005
|9,5055
|% -0,20
|
|Sterlin
|10,6316
|10,6849
|% -0,30
|
|Frank
|8,7430
|8,7957
|% -0,08
|
|Riyal
|2,1231
|2,1338
|% -0,23
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|5,84
|
|Altın Gr.
|466
|466
|0,85
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|16,00
|
|Tam
|3.078
|3.158
|18,74
|
|Yarım
|1.488
|1.528
|9,06
|
|Çeyrek
|746
|764
|4,53
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,40
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,04
|
|B. Petrol
|48,19
|48,19
|0,41
|
Seans Raporu
17:48
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