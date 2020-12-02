İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten









İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTakasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük BültenYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890995BIST