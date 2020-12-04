İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
04.12.2020 17:27
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891470
BIST
17:211.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,56
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
17:217,7901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0183
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7566
17:219,4810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0341
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
17:21461,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,47
|Açılış
|: 461,78
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
458,44
BIST En Aktif Hisseler17:21
|IDEAS
|11,22
|4.687.592
|% 10,00
|
|SNPAM
|17,38
|6.348.371
|% 10,00
|
|SASA
|18,71
|606.591.294
|% 9,99
|
|ERBOS
|35,56
|35.384.671
|% 9,96
|
|DYOBY
|13,15
|273.677.896
|% 9,95
|
|TKNSA
|14,52
|825.608.072
|% -9,98
|
|UFUK
|14,66
|936.953
|% -9,95
|
|SAFKR
|15,02
|11.357.829
|% -9,95
|
|SODSN
|23,36
|287.286
|% -9,74
|
|SELEC
|15,25
|1.284.526.501
|% -8,52
|
|PETKM
|4,66
|4.182.019.030
|% 9,39
|
|DOHOL
|2,80
|1.725.568.959
|% 5,66
|
|TSKB
|1,93
|1.667.902.380
|% -6,31
|
|SELEC
|15,25
|1.284.526.501
|% -8,52
|
|TUPRS
|95,10
|1.283.749.807
|% 3,03
|
|PETKM
|4,66
|4.182.019.030
|% 9,39
|
|TSKB
|1,93
|1.667.902.380
|% -6,31
|
|DOHOL
|2,80
|1.725.568.959
|% 5,66
|
|ZOREN
|2,80
|762.198.967
|% 4,09
|
|EKGYO
|2,16
|466.323.811
|% -0,46
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7841
|7,7901
|% 0,24
|
|Euro
|9,4735
|9,4810
|% 0,36
|
|Sterlin
|10,5037
|10,5564
|% 0,76
|
|Frank
|8,7260
|8,7786
|% 0,44
|
|Riyal
|2,0706
|2,0810
|% 0,22
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-0,30
|
|Altın Gr.
|461
|461
|1,16
|
|Cumhuriyet
|3.063
|3.110
|0,00
|
|Tam
|3.049
|3.126
|0,65
|
|Yarım
|1.474
|1.512
|0,31
|
|Çeyrek
|739
|756
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,12
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,01
|
|B. Petrol
|49,08
|49,08
|0,37
|
Seans Raporu
17:21
daha fazla
-
17:36ERBOS
Yüzde 9.96 oranında artışla 35.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 026, 426 adet işlem
-
17:35TRCAS
Yüzde 6.90 oranında artışla 5.58 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 091, 238 adet işlem
-
17:34DYOBY
Yüzde 9.95 oranında artışla 13.15 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 245, 467 adet işlem
-
17:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 92 kaybederek (% -0.13 ) 1, 471
-
17:33DOHOL
Yüzde 5.66 oranında artışla 2.80 lira fiyatla işlem gören hissede 619, 772, 995 adet işlem