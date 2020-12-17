İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
17.12.2020 17:17
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893681
BIST
18:051.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,91
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.406
En Düşük
1.392
18:057,7097
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -0,0929
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8200
|
7,8063
En Düşük
7,7083
18:059,4547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0558
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5563
En Düşük
9,4507
18:05469,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,18
|Açılış
|: 469,01
|
|Önceki Kapanış
|: 467,84
|
471,60
En Düşük
466,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|255,60
|35.547.264
|% 9,98
|
|ATSYH
|5,01
|667.813
|% 9,87
|
|ALARK
|7,00
|96.385.898
|% 4,79
|
|AKENR
|2,26
|235.578.148
|% 3,67
|
|AYCES
|47,46
|2.670.323
|% 3,67
|
|NIBAS
|75,65
|15.188.880
|% -9,99
|
|UZERB
|48,02
|721.212
|% -9,99
|
|RAYSG
|22,24
|9.197.987
|% -9,96
|
|INTEM
|21,22
|2.596.515
|% -7,74
|
|SEYKM
|27,90
|6.213.385
|% -6,75
|
|THYAO
|13,01
|3.183.033.018
|% 2,52
|
|PGSUS
|74,20
|2.079.203.027
|% 9,12
|
|GARAN
|9,77
|1.766.530.124
|% 0,51
|
|ODAS
|3,93
|1.288.079.646
|% -3,20
|
|SISE
|7,17
|837.090.504
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,14
|819.581.405
|% 3,88
|
|ISGYO
|2,29
|828.076.235
|% -3,78
|
|ODAS
|3,93
|1.288.079.646
|% -3,20
|
|TSKB
|1,68
|472.298.372
|% -3,45
|
|ALBRK
|2,03
|502.902.873
|% 4,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7129
|7,7170
|% -1,10
|
|Euro
|9,4618
|9,4686
|% -0,44
|
|Sterlin
|10,4500
|10,5024
|% -0,47
|
|Frank
|8,7008
|8,7532
|% -0,87
|
|Riyal
|2,0506
|2,0608
|% -1,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|26,91
|
|Altın Gr.
|470
|470
|1,76
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.162
|30,00
|
|Tam
|3.098
|3.178
|23,30
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|11,27
|
|Çeyrek
|751
|769
|5,64
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,96
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,08
|
|B. Petrol
|51,50
|51,50
|0,43
|