İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
18.12.2020 17:43
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893892
BIST
17:431.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,13
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.410
En Düşük
1.396
17:437,6555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0472
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7568
En Düşük
7,6455
17:439,3756
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0822
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4800
|
9,5071
En Düşük
9,3604
17:43463,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -3,01
|Açılış
|: 463,58
|
|Önceki Kapanış
|: 466,77
|
469,62
En Düşük
462,20
BIST En Aktif Hisseler17:43
|AKCNS
|16,85
|104.722.668
|% 9,99
|
|BRYAT
|460,50
|61.749.457
|% 9,98
|
|ALCAR
|281,10
|37.115.802
|% 9,98
|
|GRNYO
|3,64
|13.850.921
|% 9,97
|
|SMART
|8,27
|26.302.346
|% 9,97
|
|KARTN
|3.006,70
|542.212.080
|% -10,00
|
|IZTAR
|16,20
|1.952.360
|% -10,00
|
|PAMEL
|23,22
|445.744
|% -10,00
|
|CASA
|137,70
|216.352
|% -10,00
|
|RAYSG
|20,02
|19.383.478
|% -9,98
|
|THYAO
|12,99
|2.188.780.865
|% -0,15
|
|PGSUS
|73,55
|1.408.139.896
|% -0,88
|
|EKGYO
|2,20
|1.285.288.092
|% 2,80
|
|TSKB
|1,84
|1.192.707.119
|% 9,52
|
|TCELL
|16,21
|1.144.150.323
|% 2,53
|
|TSKB
|1,84
|1.192.707.119
|% 9,52
|
|EKGYO
|2,20
|1.285.288.092
|% 2,80
|
|ISGYO
|2,43
|713.328.736
|% 6,11
|
|ODAS
|3,96
|726.874.204
|% 0,76
|
|SKBNK
|1,42
|250.600.164
|% -0,70
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6509
|7,6555
|% -0,61
|
|Euro
|9,3680
|9,3756
|% -0,87
|
|Sterlin
|10,3107
|10,3625
|% -0,98
|
|Frank
|8,6184
|8,6703
|% -0,59
|
|Riyal
|2,0347
|2,0449
|% -0,61
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|-4,55
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-3,30
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|-39,00
|
|Tam
|3.066
|3.143
|-34,80
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|-16,83
|
|Çeyrek
|743
|760
|-8,42
|
|Gümüş.Ons
|25,71
|25,74
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,08
|
|B. Petrol
|51,86
|51,86
|0,36
|
Seans Raporu
17:43
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 93 artarak (% 0.45 ) 1, 558
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17:58XU100
Endeks 1, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 23, 979.00 milyon TL de
-
17:58GRNYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.64 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 992, 708 adet işlem
-
17:56IDEAS
Yüzde 4.09 oranında artışla 14.00 lira fiyatla işlem gören hissede 341, 424 adet işlem
-
17:55TAVHL
Yüzde 4.94 oranında artışla 21.26 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 410, 581 adet işlem