İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
22.12.2020 17:22
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894267
BIST
17:211.406
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 21,95
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.411
En Düşük
1.392
17:217,6499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0087
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6747
En Düşük
7,6145
17:219,3529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,3845
En Düşük
9,3099
17:21461,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,97
|Açılış
|: 461,88
|
|Önceki Kapanış
|: 460,90
|
463,60
En Düşük
458,45
BIST En Aktif Hisseler17:21
|ALARK
|7,48
|272.468.100
|% 10,00
|
|ALGYO
|22,66
|224.514.239
|% 10,00
|
|BOSSA
|16,94
|19.597.286
|% 10,00
|
|NIBAS
|70,95
|20.013.184
|% 10,00
|
|GEDZA
|27,50
|24.651.594
|% 10,00
|
|KARTN
|2.435,50
|411.959.747
|% -10,00
|
|HLGYO
|4,14
|443.336.156
|% -10,00
|
|CASA
|111,60
|495.392
|% -10,00
|
|PAMEL
|18,81
|322.987
|% -10,00
|
|EUYO
|4,40
|530.933
|% -9,09
|
|GARAN
|10,01
|2.157.622.970
|% 2,46
|
|THYAO
|12,46
|1.306.171.304
|% 1,96
|
|KRDMD
|5,41
|1.246.384.953
|% 4,64
|
|PETKM
|4,87
|941.370.736
|% 2,74
|
|SISE
|7,11
|910.344.074
|% 1,14
|
|SKBNK
|1,45
|681.091.562
|% 2,84
|
|TSKB
|1,86
|784.939.575
|% -2,11
|
|EKGYO
|2,17
|698.689.942
|% 2,84
|
|KRDMD
|5,41
|1.246.384.953
|% 4,64
|
|GARAN
|10,01
|2.157.622.970
|% 2,46
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6452
|7,6499
|% 0,11
|
|Euro
|9,3447
|9,3529
|% 0,02
|
|Sterlin
|10,1932
|10,2443
|% -0,52
|
|Frank
|8,5853
|8,6370
|% -0,09
|
|Riyal
|2,0297
|2,0399
|% -0,03
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|2,22
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,91
|
|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|-24,00
|
|Tam
|3.044
|3.121
|-24,64
|
|Yarım
|1.471
|1.510
|-11,92
|
|Çeyrek
|738
|755
|-5,96
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,90
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,06
|
|B. Petrol
|50,18
|50,18
|-0,73
|
Seans Raporu
17:21
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