İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
23.12.2020 17:35
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894486
BIST
17:441.420
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 14,76
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.405
|
1.421
En Düşük
1.409
17:447,6366
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0227
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6763
En Düşük
7,6196
17:449,3331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0210
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
|
9,3647
En Düşük
9,2926
17:44460,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,12
|Açılış
|: 460,06
|
|Önceki Kapanış
|: 457,97
|
460,59
En Düşük
456,25
BIST En Aktif Hisseler17:44
|BRYAT
|612,80
|118.128.372
|% 10,00
|
|ALCAR
|374,10
|323.203.162
|% 10,00
|
|CLEBI
|157,30
|201.536.023
|% 10,00
|
|HATEK
|15,29
|37.267.022
|% 10,00
|
|SNKRN
|14,85
|4.684.091
|% 10,00
|
|PAMEL
|16,93
|620.400
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|1.552.424
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,72
|715.032
|% -9,92
|
|HLGYO
|3,73
|235.936.067
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,22
|1.357.523
|% -9,83
|
|SKBNK
|1,58
|1.681.914.806
|% 9,72
|
|GARAN
|10,02
|1.451.749.441
|% -0,20
|
|PETKM
|5,06
|1.278.220.240
|% 3,69
|
|TSKB
|1,91
|1.138.117.456
|% 3,24
|
|KARTN
|2.325,10
|853.806.635
|% -4,53
|
|SKBNK
|1,58
|1.681.914.806
|% 9,72
|
|TSKB
|1,91
|1.138.117.456
|% 3,24
|
|EKGYO
|2,19
|660.052.605
|% 1,39
|
|PETKM
|5,06
|1.278.220.240
|% 3,69
|
|ISGYO
|2,47
|446.134.392
|% 2,92
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6323
|7,6366
|% -0,30
|
|Euro
|9,3230
|9,3331
|% 0,23
|
|Sterlin
|10,2927
|10,3443
|% 0,91
|
|Frank
|8,5600
|8,6115
|% -0,12
|
|Riyal
|2,0274
|2,0376
|% -0,36
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|13,53
|
|Altın Gr.
|459
|459
|0,99
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|-14,00
|
|Tam
|3.028
|3.105
|-16,14
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|-7,81
|
|Çeyrek
|734
|751
|-3,90
|
|Gümüş.Ons
|25,65
|25,68
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,07
|
|B. Petrol
|50,47
|50,47
|0,39
|
Seans Raporu
17:44
daha fazla
-
17:55AKMGY
Yüzde 4.28 oranında artışla 68.25 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 508 adet işlem
-
17:53EMKEL
Yüzde 9.74 oranında artışla 5.97 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 030, 732 adet işlem
-
17:52ERBOS
Yüzde 9.96 oranında artışla 43.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 291, 092 adet işlem
-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 32 artarak (% 1.06 ) 1, 276
-
17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YESIL, GEDZA, ECZYT, BRYAT, ERBOS, ALCAR, OZRDN, CLEBI, EMNIS, GUBRF