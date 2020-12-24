İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
24.12.2020 17:15
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894783
BIST
17:051.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 13,92
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.432
En Düşük
1.415
17:057,5697
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0708
|Açılış
|: 7,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,6740
En Düşük
7,5501
17:059,2354
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0948
|Açılış
|: 9,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2950
|
9,3717
En Düşük
9,2095
17:05456,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -3,51
|Açılış
|: 456,54
|
|Önceki Kapanış
|: 460,04
|
463,82
En Düşük
454,94
BIST En Aktif Hisseler17:05
|BRSAN
|33,66
|314.071.847
|% 10,00
|
|LUKSK
|27,94
|2.349.621
|% 10,00
|
|BASCM
|12,65
|583.575
|% 10,00
|
|KOZAL
|91,40
|1.147.778.594
|% 9,99
|
|POLTK
|405,30
|2.125.799
|% 9,99
|
|EMNIS
|30,78
|931.260
|% -9,95
|
|HLGYO
|3,39
|832.798.007
|% -9,12
|
|NIBAS
|64,00
|19.234.539
|% -8,57
|
|PEKGY
|2,89
|757.158.347
|% -6,77
|
|GEDZA
|28,36
|43.667.195
|% -6,22
|
|GARAN
|10,02
|3.128.133.849
|% 0,60
|
|THYAO
|12,87
|1.638.685.554
|% 3,29
|
|PETKM
|5,17
|1.577.282.875
|% 2,38
|
|IPEKE
|13,79
|1.524.535.395
|% 9,01
|
|ECILC
|7,90
|1.302.435.256
|% 8,52
|
|SKBNK
|1,53
|1.022.584.098
|% -3,16
|
|PETKM
|5,17
|1.577.282.875
|% 2,38
|
|GARAN
|10,02
|3.128.133.849
|% 0,60
|
|YKBNK
|3,05
|869.187.127
|% 0,00
|
|PEKGY
|2,90
|758.072.149
|% -6,45
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5670
|7,5697
|% -0,93
|
|Euro
|9,2268
|9,2354
|% -1,02
|
|Sterlin
|10,2556
|10,3071
|% -0,34
|
|Frank
|8,4689
|8,5199
|% -1,19
|
|Riyal
|2,0117
|2,0218
|% -0,91
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|1,48
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-3,68
|
|Cumhuriyet
|3.023
|3.068
|-22,00
|
|Tam
|3.009
|3.085
|-19,69
|
|Yarım
|1.454
|1.492
|-9,52
|
|Çeyrek
|730
|746
|-4,76
|
|Gümüş.Ons
|25,68
|25,72
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,25
|-0,04
|
|B. Petrol
|50,91
|50,91
|-0,33
|