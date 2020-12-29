İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
29.12.2020 17:17
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895443
BIST
17:301.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 13,07
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.453
En Düşük
1.436
17:307,3555
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -0,0827
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,3382
17:309,0189
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0757
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
8,9988
17:30444,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -3,58
|Açılış
|: 444,26
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
443,58
BIST En Aktif Hisseler17:30
|ALCAR
|374,00
|262.643.613
|% 10,00
|
|SILVR
|7,92
|7.168.313
|% 10,00
|
|ARZUM
|24,86
|22.743.146
|% 10,00
|
|INTEM
|33,88
|8.656.763
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|2.358.107
|% 10,00
|
|FORMT
|4,68
|4.163.561
|% -10,00
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|DAGHL
|12,48
|1.430.121
|% -9,96
|
|UFUK
|13,50
|123.517
|% -9,82
|
|EMKEL
|5,41
|14.360.743
|% -9,08
|
|GUBRF
|74,45
|2.361.610.729
|% 5,75
|
|THYAO
|12,91
|1.393.010.835
|% 2,30
|
|GARAN
|9,96
|1.210.411.018
|% 0,81
|
|KARTN
|104,40
|999.666.134
|% 0,97
|
|KRDMD
|5,67
|977.460.957
|% 1,07
|
|KARSN
|3,24
|757.932.206
|% 3,18
|
|SKBNK
|1,53
|340.348.200
|% -2,55
|
|GSDHO
|2,48
|476.627.084
|% 1,22
|
|TSKB
|1,80
|325.896.865
|% -1,64
|
|KRDMD
|5,67
|977.460.957
|% 1,07
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3485
|7,3555
|% -1,11
|
|Euro
|9,0101
|9,0189
|% -0,83
|
|Sterlin
|9,9015
|9,9512
|% -0,65
|
|Frank
|8,2682
|8,3181
|% -0,72
|
|Riyal
|1,9530
|1,9628
|% -1,16
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|5,53
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-3,69
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.990
|-42,00
|
|Tam
|2.931
|3.005
|-44,26
|
|Yarım
|1.417
|1.454
|-21,41
|
|Çeyrek
|711
|727
|-10,71
|
|Gümüş.Ons
|26,18
|26,22
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|-0,08
|
|B. Petrol
|51,52
|51,52
|0,62
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:44OSTIM
Yüzde 4.94 oranında artışla 4.25 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 636, 529 adet işlem
-
17:43PKART
Yüzde 6.43 oranında artışla 14.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 961, 470 adet işlem
-
17:41EGPRO
Yüzde 7.20 oranında artışla 36.04 lira fiyatla işlem gören hissede 571, 408 adet işlem
-
17:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 75 artarak (% 0.76 ) 1, 301
-
17:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERKO, SNKRN, CLEBI, BERA, SILVR, AVHOL, UMPAS, ALCAR, VKING, CMBTN