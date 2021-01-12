İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
12.01.2021 17:41
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901605
BIST
17:441.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 13,54
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.537
17:447,5068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0226
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,5183
En Düşük
7,4190
17:449,1233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0238
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1392
En Düşük
9,0349
17:44444,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,48
|Açılış
|: 444,46
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
449,85
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler17:42
|ESEN
|23,54
|312.671.108
|% 10,00
|
|KLMSN
|19,69
|136.144.779
|% 10,00
|
|ARMDA
|56,65
|10.843.726
|% 10,00
|
|COSMO
|10,45
|432.184
|% 10,00
|
|YAPRK
|97,40
|34.307.736
|% 9,99
|
|KAPLM
|36,00
|382.084
|% -10,00
|
|ISBIR
|3.690,00
|2.436.706
|% -10,00
|
|UMPAS
|3,30
|591.670
|% -9,84
|
|IZTAR
|17,50
|1.962.397
|% -7,89
|
|KONYA
|1.222,90
|259.206.808
|% -7,66
|
|SISE
|7,63
|3.035.365.800
|% 4,52
|
|TSKB
|1,92
|2.388.303.472
|% 6,08
|
|KOZAL
|119,30
|1.317.562.986
|% -0,67
|
|THYAO
|12,83
|1.172.211.631
|% 1,02
|
|GARAN
|10,49
|1.151.939.950
|% -0,10
|
|TSKB
|1,92
|2.388.303.472
|% 6,08
|
|SISE
|7,63
|3.035.365.800
|% 4,52
|
|SKBNK
|1,62
|517.636.667
|% -0,61
|
|EKGYO
|2,47
|595.586.301
|% -1,59
|
|ZOREN
|2,97
|638.729.571
|% 0,68
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4989
|7,5043
|% 0,27
|
|Euro
|9,1170
|9,1251
|% 0,28
|
|Sterlin
|10,1577
|10,2086
|% 0,67
|
|Frank
|8,3870
|8,4375
|% 0,13
|
|Riyal
|1,9909
|2,0009
|% 0,11
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|-1,28
|
|Altın Gr.
|445
|445
|1,25
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.989
|0,00
|
|Tam
|2.933
|3.007
|2,62
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|1,27
|
|Çeyrek
|711
|727
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,29
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,11
|0,11
|
|B. Petrol
|56,20
|56,20
|0,54
|