İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
25.01.2021 17:34
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904219
BIST
17:411.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,32
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.537
17:417,4014
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0089
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4242
En Düşük
7,3635
17:418,9781
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0447
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0100
|
9,0459
En Düşük
8,9676
17:41442,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,03
|Açılış
|: 442,86
|
|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
444,18
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler17:39
|LUKSK
|40,04
|6.916.975
|% 10,00
|
|MAALT
|231,10
|2.885.746
|% 10,00
|
|KAPLM
|48,40
|2.397.204
|% 10,00
|
|KSTUR
|231,00
|860.804
|% 10,00
|
|BASCM
|17,93
|973.568
|% 10,00
|
|POLTK
|490,50
|11.341.447
|% -10,00
|
|TKURU
|286,20
|628.724
|% -10,00
|
|OZRDN
|11,71
|11.401.208
|% -9,01
|
|PKENT
|1.449,00
|6.458.129
|% -7,70
|
|EMNIS
|38,50
|1.524.480
|% -7,54
|
|KOZAL
|120,90
|2.419.290.984
|% 5,68
|
|ODAS
|4,01
|1.580.767.657
|% 5,25
|
|PETKM
|5,27
|1.438.828.505
|% 2,93
|
|KRDMD
|7,10
|1.404.437.406
|% 2,60
|
|GARAN
|9,61
|1.048.008.480
|% -1,54
|
|ODAS
|4,01
|1.580.767.657
|% 5,25
|
|TSKB
|1,99
|709.074.686
|% -1,97
|
|IHLGM
|1,55
|469.795.570
|% 4,73
|
|EKGYO
|2,49
|715.936.310
|% 0,00
|
|PETKM
|5,27
|1.438.828.505
|% 2,93
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3979
|7,4051
|% -0,07
|
|Euro
|8,9709
|8,9784
|% -0,49
|
|Sterlin
|10,0779
|10,1284
|% -0,30
|
|Frank
|8,2944
|8,3444
|% -0,49
|
|Riyal
|1,9638
|1,9737
|% -0,28
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|9,71
|
|Altın Gr.
|443
|443
|0,84
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.980
|21,00
|
|Tam
|2.922
|2.995
|20,07
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|9,71
|
|Çeyrek
|708
|724
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,67
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,02
|
|B. Petrol
|55,06
|55,06
|-0,19
|
Seans Raporu
17:39
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-
17:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 55 kaybederek (% -0.46 ) 1, 643
-
17:54XU100
Endeks 1, 545 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 29, 701.00 milyon TL de
-
17:54SANKO
Yüzde 5.31 oranında artışla 10.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 391, 644 adet işlem
-
17:53ENJSA
Yüzde 4.09 oranında artışla 12.98 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 235, 495 adet işlem
-
17:51DEVA
Yüzde 9.98 oranında artışla 28.88 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 022, 983 adet işlem