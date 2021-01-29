İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
29.01.2021 17:19
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906233
BIST
17:271.483
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -14,96
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
17:277,3117
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0225
|Açılış
|: 7,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
17:278,8854
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0185
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
17:27439,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 4,69
|Açılış
|: 439,12
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
440,43
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler17:25
|DZGYO
|5,06
|47.771.750
|% 10,00
|
|PKENT
|1.524,60
|22.000.385
|% 10,00
|
|CMBTN
|402,00
|34.465.649
|% 9,99
|
|ISKPL
|19,48
|645.119
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|28.980.147
|% 9,98
|
|BURVA
|44,10
|29.880.367
|% -10,00
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|KAPLM
|36,50
|8.387.636
|% -9,43
|
|PARSN
|28,66
|214.696.632
|% -8,20
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|GUBRF
|72,95
|2.212.330.013
|% 5,57
|
|GARAN
|9,40
|1.987.775.795
|% 0,11
|
|DOHOL
|3,98
|1.364.297.713
|% 6,99
|
|KOZAL
|116,60
|1.358.197.493
|% -0,68
|
|KARSN
|5,21
|1.316.323.408
|% 4,41
|
|EKGYO
|2,35
|1.082.930.596
|% -0,84
|
|DOHOL
|3,98
|1.364.297.713
|% 6,99
|
|KARSN
|5,21
|1.316.323.408
|% 4,41
|
|TSKB
|1,82
|405.670.871
|% 0,55
|
|GARAN
|9,40
|1.987.775.795
|% 0,11
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3051
|7,3097
|% -0,33
|
|Euro
|8,8794
|8,8844
|% -0,22
|
|Sterlin
|9,9882
|10,0383
|% -0,54
|
|Frank
|8,1807
|8,2299
|% -0,53
|
|Riyal
|1,9382
|1,9479
|% -0,58
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|32,13
|
|Altın Gr.
|439
|440
|5,08
|
|Cumhuriyet
|2.901
|2.945
|-19,00
|
|Tam
|2.893
|2.966
|-15,64
|
|Yarım
|1.398
|1.435
|-7,57
|
|Çeyrek
|701
|717
|-3,78
|
|Gümüş.Ons
|27,53
|27,55
|0,96
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,18
|
|B. Petrol
|55,85
|55,85
|0,75
|
Seans Raporu
17:25
daha fazla
-
17:36NIBAS
Yüzde -6.78 oranında düşüşle 41.00 lira fiyatla işlem gören hissede 526, 269 adet işlem
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17:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, MGROS, BIMAS
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17:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, GUBRF, TSKB
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17:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 15 kaybederek (% -0.77 ) 1, 312
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17:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, PSDTC, DZGYO, GLBMD, LIDFA, ISKPL, KONTR, BTCIM, MARKA, VERTU