İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
09.02.2021 17:14
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908638
BIST
17:441.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 11,02
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.552
En Düşük
1.536
17:447,0820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0088
|Açılış
|: 7,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0950
|
7,1413
En Düşük
7,0620
17:448,5694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0371
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6212
En Düşük
8,5143
17:44418,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,56
|Açılış
|: 417,78
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
422,53
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler17:42
|ERBOS
|60,50
|130.740.436
|% 10,00
|
|MERIT
|181,50
|1.017.671
|% 10,00
|
|RODRG
|25,54
|18.830.037
|% 9,99
|
|JANTS
|607,50
|84.596.282
|% 9,99
|
|DITAS
|47,14
|44.617.227
|% 9,99
|
|TACTR
|38,00
|2.520.282
|% -9,74
|
|ROYAL
|3,70
|914.426
|% -9,54
|
|CASA
|145,20
|223.504
|% -9,25
|
|ISKUR
|384.000,00
|384.000
|% -9,00
|
|ORMA
|22,20
|630.816
|% -8,49
|
|KOZAL
|138,10
|4.692.194.975
|% 2,75
|
|GARAN
|10,25
|2.345.054.582
|% 4,17
|
|EKGYO
|2,60
|2.090.469.025
|% -3,35
|
|PETKM
|5,32
|1.454.753.369
|% 2,50
|
|SISE
|7,76
|1.363.976.169
|% 1,84
|
|EKGYO
|2,60
|2.090.469.025
|% -3,35
|
|YKBNK
|2,99
|1.032.320.479
|% 2,40
|
|TSKB
|1,82
|533.589.670
|% 1,11
|
|PETKM
|5,32
|1.454.753.369
|% 2,50
|
|DOHOL
|3,57
|974.538.479
|% -2,46
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0787
|7,0806
|% 0,10
|
|Euro
|8,5652
|8,5725
|% 0,47
|
|Sterlin
|9,7295
|9,7783
|% 0,34
|
|Frank
|7,8892
|7,9367
|% 0,58
|
|Riyal
|1,8814
|1,8908
|% 0,01
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.843
|12,79
|
|Altın Gr.
|420
|420
|3,34
|
|Cumhuriyet
|2.793
|2.835
|15,00
|
|Tam
|2.778
|2.850
|15,98
|
|Yarım
|1.343
|1.379
|7,74
|
|Çeyrek
|673
|689
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|27,52
|27,56
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,28
|0,06
|
|B. Petrol
|60,32
|60,32
|-0,38
|
Seans Raporu
17:42
daha fazla
-
17:53SEKFK
Yüzde 8.01 oranında artışla 8.90 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 607, 002 adet işlem
-
17:52KONTR
Yüzde 9.96 oranında artışla 71.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 695, 207 adet işlem
-
17:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 78 artarak (% 1.52 ) 1, 650
-
17:49GARAN
Yüzde 4.17 oranında artışla 10.25 lira fiyatla işlem gören hissede 230, 383, 194 adet işlem
-
17:48VAKFN
Yüzde 4.86 oranında artışla 9.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 088, 901 adet işlem