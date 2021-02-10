İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
10.02.2021 17:01
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908905
BIST
17:231.543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,33
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.536
17:237,0398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0288
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0894
En Düşük
7,0306
17:238,5437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0273
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5978
En Düşük
8,5302
17:23418,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,38
|Açılış
|: 418,62
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,03
BIST En Aktif Hisseler17:23
|ERBOS
|66,55
|23.299.751
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|1.855.733
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|329.171
|% 10,00
|
|DITAS
|51,85
|65.702.003
|% 9,99
|
|BEYAZ
|15,74
|3.975.643
|% 9,99
|
|TGSAS
|35,84
|40.478.952
|% -9,99
|
|SERVE
|19,21
|912.494
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|1.796.111
|% -9,97
|
|EKIZ
|13,90
|5.545.504
|% -9,97
|
|QNBFB
|63,20
|944.206
|% -9,97
|
|KOZAL
|137,70
|2.373.189.602
|% 0,15
|
|EKGYO
|2,64
|1.507.313.523
|% 1,54
|
|PETKM
|5,11
|1.152.160.167
|% -3,40
|
|GARAN
|10,18
|1.065.390.581
|% -0,20
|
|KRDMD
|7,06
|826.969.409
|% 0,57
|
|EKGYO
|2,64
|1.507.313.523
|% 1,54
|
|GSDHO
|2,74
|710.732.019
|% 3,01
|
|PETKM
|5,11
|1.152.160.167
|% -3,40
|
|DOHOL
|3,53
|607.233.811
|% -0,28
|
|ODAS
|4,26
|708.742.780
|% 2,90
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0377
|7,0398
|% -0,41
|
|Euro
|8,5393
|8,5437
|% -0,32
|
|Sterlin
|9,7215
|9,7702
|% -0,15
|
|Frank
|7,8764
|7,9239
|% -0,16
|
|Riyal
|1,8709
|1,8803
|% -0,41
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|12,36
|
|Altın Gr.
|419
|419
|2,14
|
|Cumhuriyet
|2.788
|2.830
|-5,00
|
|Tam
|2.774
|2.845
|-4,84
|
|Yarım
|1.341
|1.376
|-2,35
|
|Çeyrek
|672
|688
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|27,36
|27,39
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,03
|
|B. Petrol
|61,29
|61,29
|0,07
|
Seans Raporu
17:23
daha fazla
-
17:37KONTR
Yüzde 9.97 oranında artışla 78.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 336, 882 adet işlem
-
17:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 16 kaybederek (% -0.13 ) 1, 641
-
17:36KLMSN
Yüzde 4.13 oranında artışla 19.68 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 643, 491 adet işlem
-
17:33ARMDA
Yüzde -3.68 oranında düşüşle 69.35 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 037 adet işlem
-
17:31XU100
Endeks 1, 542 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 16 altında . İşlem hacmi 23, 029.00 milyon TL de