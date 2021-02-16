İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
16.02.2021 17:20
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910086
BIST
17:091.530
En Yüksek
|Değişim
|: -2,09%
|| -32,58
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.522
17:097,0055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0413
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
7,0183
En Düşük
6,8965
17:098,4837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0291
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5013
En Düşük
8,3877
17:09404,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -2,83
|Açılış
|: 404,41
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
403,60
BIST En Aktif Hisseler17:06
|BALAT
|10,89
|2.921.275
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|15.765.772
|% 10,00
|
|VAKFN
|13,55
|7.205.830
|% 9,98
|
|ISKPL
|38,66
|45.292.400
|% 9,95
|
|UFUK
|24,54
|1.012.446
|% 9,95
|
|TGSAS
|23,70
|216.204.938
|% -9,33
|
|KRGYO
|6,23
|74.717.950
|% -8,92
|
|KAPLM
|30,60
|11.571.648
|% -8,77
|
|CMBTN
|353,60
|36.011.559
|% -8,72
|
|DENGE
|8,60
|2.299.843
|% -8,51
|
|KOZAL
|142,40
|2.623.226.016
|% -4,24
|
|PETKM
|5,08
|2.554.945.296
|% -0,97
|
|SASA
|37,56
|2.029.157.811
|% -0,79
|
|GUBRF
|71,60
|1.703.233.621
|% -2,12
|
|EKGYO
|2,49
|1.438.499.041
|% -1,97
|
|SKBNK
|1,50
|1.296.497.515
|% 0,67
|
|EKGYO
|2,49
|1.438.499.041
|% -1,97
|
|PETKM
|5,08
|2.554.945.296
|% -0,97
|
|TSKB
|1,72
|444.624.492
|% -2,27
|
|YKBNK
|2,84
|597.562.323
|% -2,74
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0045
|7,0084
|% 0,63
|
|Euro
|8,4842
|8,4892
|% 0,41
|
|Sterlin
|9,7010
|9,7497
|% 0,49
|
|Frank
|7,8281
|7,8753
|% 0,47
|
|Riyal
|1,8637
|1,8730
|% 0,68
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|-20,63
|
|Altın Gr.
|405
|405
|-2,45
|
|Cumhuriyet
|2.685
|2.726
|-25,00
|
|Tam
|2.676
|2.743
|-21,55
|
|Yarım
|1.293
|1.327
|-10,42
|
|Çeyrek
|649
|664
|-5,21
|
|Gümüş.Ons
|27,03
|27,06
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,09
|
|B. Petrol
|63,12
|63,12
|-0,18
|
Seans Raporu
17:06
daha fazla
-
17:20XU100
Endeks 1, 525 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 37 altında . İşlem hacmi 32, 933.00 milyon TL de
-
17:20AVTUR
Yüzde -6.67 oranında düşüşle 3.22 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 359, 839 adet işlem
-
17:19PSDTC
Yüzde -8.43 oranında düşüşle 30.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 063, 389 adet işlem
-
17:19PSDTC
Yüzde -8.43 oranında düşüşle 30.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 063, 389 adet işlem
-
17:18TGSAS
Yüzde -9.64 oranında düşüşle 23.62 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 478, 673 adet işlem