İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
25.02.2021 17:09
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912922
BIST
17:441.486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,99
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.460
17:447,2028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0333
|Açılış
|: 7,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2491
En Düşük
7,1530
17:448,8321
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1059
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8864
En Düşük
8,7148
17:44414,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,88
|Açılış
|: 414,77
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,87
En Düşük
412,52
BIST En Aktif Hisseler17:44
|LINK
|51,70
|118.959.014
|% 10,00
|
|MERIT
|414,70
|2.308.635
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.770.779
|% 10,00
|
|SERVE
|19,80
|730.773
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|3.541.210
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,50
|2.117.635
|% -9,97
|
|EMNIS
|27,80
|632.288
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|4.137.822
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|1.581.122
|% -9,96
|
|INVEO
|131,10
|62.464.316
|% -9,59
|
|THYAO
|13,39
|2.598.333.517
|% 4,36
|
|PETKM
|5,22
|2.078.755.375
|% 1,16
|
|SASA
|41,46
|1.679.913.193
|% 3,81
|
|KOZAL
|129,00
|1.674.341.083
|% -3,37
|
|PGSUS
|88,40
|1.565.910.557
|% 6,76
|
|EKGYO
|2,29
|1.310.760.165
|% 0,88
|
|PETKM
|5,22
|2.078.755.375
|% 1,16
|
|TSKB
|1,72
|533.787.369
|% -1,15
|
|KARSN
|4,26
|1.179.848.420
|% -9,36
|
|IHLAS
|0,89
|225.940.670
|% -1,11
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1996
|7,2028
|% 0,46
|
|Euro
|8,8223
|8,8321
|% 1,21
|
|Sterlin
|10,1991
|10,2502
|% 0,92
|
|Frank
|7,9474
|7,9953
|% 0,92
|
|Riyal
|1,9184
|1,9280
|% 0,65
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|-20,23
|
|Altın Gr.
|415
|415
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-8,00
|
|Tam
|2.744
|2.815
|-13,76
|
|Yarım
|1.326
|1.362
|-6,66
|
|Çeyrek
|665
|681
|-3,33
|
|Gümüş.Ons
|27,81
|27,85
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,05
|
|B. Petrol
|65,95
|65,95
|-0,23
|
Seans Raporu
17:44
daha fazla
-
17:57XU100
Endeks 1, 488 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 30, 315.00 milyon TL de
-
17:57PGSUS
Yüzde 6.82 oranında artışla 88.45 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 023, 946 adet işlem
-
17:56MERIT
Yüzde 10.00 oranında artışla 414.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 567 adet işlem
-
17:54SASA
Yüzde 4.21 oranında artışla 41.62 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 505, 347 adet işlem
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 97 artarak (% 0.62 ) 1, 304