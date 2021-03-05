İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
05.03.2021 17:16
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915470
BIST
18:051.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,94
|Açılış
|: 1.534
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.546
En Düşük
1.528
18:057,5352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0239
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5795
En Düşük
7,4723
18:058,9873
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0288
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
9,0395
En Düşük
8,9239
18:05411,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,85
|Açılış
|: 411,24
|
|Önceki Kapanış
|: 410,38
|
412,45
En Düşük
407,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|97,90
|374.054.284
|% 10,00
|
|CLEBI
|226,60
|109.258.586
|% 10,00
|
|YKGYO
|6,82
|30.003.866
|% 10,00
|
|SANFM
|19,94
|3.008.743
|% 9,98
|
|RODRG
|20,30
|1.239.115
|% 9,97
|
|LINK
|46,98
|20.766.296
|% -10,00
|
|MERIT
|279,00
|1.486.031
|% -10,00
|
|KENT
|389,70
|7.297.577
|% -10,00
|
|SUMAS
|63,00
|122.850
|% -8,70
|
|FENER
|31,08
|218.451.238
|% -8,37
|
|PETKM
|6,01
|2.412.666.980
|% 2,04
|
|GARAN
|9,25
|1.495.076.130
|% -1,60
|
|THYAO
|14,76
|1.293.525.764
|% 0,27
|
|INDES
|32,40
|1.127.555.854
|% 6,30
|
|KRDMD
|7,29
|1.053.891.681
|% -0,95
|
|PETKM
|6,01
|2.412.666.980
|% 2,04
|
|EKGYO
|2,46
|760.594.919
|% 1,23
|
|TSKB
|1,74
|498.975.944
|% 1,16
|
|GARAN
|9,25
|1.495.076.130
|% -1,60
|
|DOHOL
|3,43
|506.520.248
|% 2,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5312
|7,5352
|% 0,32
|
|Euro
|8,9788
|8,9873
|% -0,32
|
|Sterlin
|10,3726
|10,4246
|% -0,31
|
|Frank
|8,0663
|8,1148
|% 0,17
|
|Riyal
|2,0015
|2,0116
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.699
|1,42
|
|Altın Gr.
|411
|411
|0,63
|
|Cumhuriyet
|2.721
|2.762
|-1,00
|
|Tam
|2.711
|2.781
|1,30
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|0,63
|
|Çeyrek
|657
|673
|0,32
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,01
|69,01
|2,27
|