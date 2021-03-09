İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
09.03.2021 17:06
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916534
BIST
16:581.548
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 17,39
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.550
En Düşük
1.535
16:587,6369
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -0,1155
|Açılış
|: 7,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,6004
16:589,0874
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -0,1086
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0533
16:58421,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,26
|Açılış
|: 421,58
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler16:58
|TRILC
|13,31
|156.645
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|889.406
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|17.914.554
|% 9,99
|
|FADE
|12,70
|39.541.863
|% 9,96
|
|VAKKO
|11,93
|26.740.307
|% 9,95
|
|YAYLA
|4,50
|154.291.996
|% -10,00
|
|ISGSY
|21,60
|9.519.721
|% -10,00
|
|KSTUR
|308,70
|1.252.001
|% -10,00
|
|VAKFN
|20,16
|4.889.043
|% -10,00
|
|BJKAS
|4,39
|364.489.423
|% -8,73
|
|GARAN
|9,01
|1.927.518.068
|% 0,11
|
|THYAO
|14,96
|1.556.284.274
|% 2,12
|
|PETKM
|6,23
|1.211.023.866
|% 0,00
|
|SISE
|7,64
|890.765.254
|% 0,66
|
|KRDMD
|7,36
|805.990.822
|% 1,38
|
|GARAN
|9,01
|1.927.518.068
|% 0,11
|
|PETKM
|6,23
|1.211.023.866
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,40
|433.066.302
|% 1,27
|
|SISE
|7,64
|890.765.254
|% 0,66
|
|KRDMD
|7,36
|805.990.822
|% 1,38
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6323
|7,6369
|% -1,49
|
|Euro
|9,0805
|9,0874
|% -1,18
|
|Sterlin
|10,5917
|10,6448
|% -0,68
|
|Frank
|8,1793
|8,2285
|% -0,66
|
|Riyal
|2,0322
|2,0424
|% -1,19
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|34,63
|
|Altın Gr.
|421
|421
|3,08
|
|Cumhuriyet
|2.792
|2.834
|14,00
|
|Tam
|2.785
|2.858
|23,38
|
|Yarım
|1.346
|1.382
|11,31
|
|Çeyrek
|675
|691
|5,65
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,89
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,10
|
|B. Petrol
|68,35
|68,35
|0,11
|
Seans Raporu
16:58
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17:12AKYHO
Yüzde 7.95 oranında artışla 2.58 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 982, 219 adet işlem
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17:10IZFAS
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17:09
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17:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 41 artarak (% 1.22 ) 1, 357
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17:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZRDN, EMKEL, TRILC, SANEL, SNGYO, VKFYO, FADE, VAKKO, SRVGY