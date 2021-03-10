İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
10.03.2021 17:57
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916925
BIST
18:051.565
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 15,79
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.549
|
1.566
En Düşük
1.551
18:057,5364
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0708
|Açılış
|: 7,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6300
|
7,6703
En Düşük
7,5209
18:058,9714
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -0,0974
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1129
En Düşük
8,9540
18:05416,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -3,79
|Açılış
|: 416,90
|
|Önceki Kapanış
|: 420,23
|
422,18
En Düşük
415,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRILC
|14,64
|436.989
|% 9,99
|
|KRVGD
|19,13
|687.047.206
|% 8,75
|
|INVEO
|139,90
|9.234.584
|% 7,62
|
|FADE
|13,50
|246.305.512
|% 6,30
|
|CASA
|159,40
|1.969.178
|% 5,56
|
|AKYHO
|2,47
|50.125.180
|% -3,14
|
|ESEN
|36,26
|90.787.144
|% -3,05
|
|RALYH
|4,20
|2.281.146
|% -2,78
|
|KFEIN
|29,30
|30.941.613
|% -1,88
|
|QNBFL
|124,00
|802.334
|% -1,82
|
|KRVGD
|19,13
|687.047.206
|% 8,75
|
|FADE
|13,50
|246.305.512
|% 6,30
|
|KONTR
|97,00
|199.106.176
|% -1,12
|
|ISKPL
|40,84
|149.722.231
|% 2,46
|
|ESEN
|36,26
|90.787.144
|% -3,05
|
|KRVGD
|19,13
|687.047.206
|% 8,75
|
|AKYHO
|2,47
|50.125.180
|% -3,14
|
|FADE
|13,50
|246.305.512
|% 6,30
|
|TURSG
|6,85
|60.345.037
|% 1,18
|
|OYAKC
|8,05
|60.920.870
|% -0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5337
|7,5367
|% -0,93
|
|Euro
|8,9626
|8,9690
|% -1,10
|
|Sterlin
|10,4576
|10,5101
|% -0,87
|
|Frank
|8,0633
|8,1119
|% -1,33
|
|Riyal
|2,0052
|2,0153
|% -0,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|-0,72
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-2,89
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-32,00
|
|Tam
|2.755
|2.825
|-38,39
|
|Yarım
|1.332
|1.366
|-18,57
|
|Çeyrek
|668
|683
|-9,28
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,94
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,03
|
|B. Petrol
|67,75
|67,75
|0,23
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57VERUS
Yüzde 9.89 oranında artışla 65.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 330, 574 adet işlem
-
17:56EUKYO
Yüzde 8.09 oranında artışla 4.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 256, 520 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, KOZAL, PGSUS
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 28 artarak (% 0.76 ) 1, 369
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAREL, PARSN, KSTUR, SASA, VAKKO, MERIT, TMSN, KRVGD, SELEC, BFREN