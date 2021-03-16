İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
16.03.2021 17:38
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918495
BIST
17:561.569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 13,98
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.573
En Düşük
1.558
17:567,5027
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0300
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5496
En Düşük
7,4664
17:568,9308
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0575
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,0136
En Düşük
8,9138
17:56418,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,83
|Açılış
|: 418,70
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
415,76
BIST En Aktif Hisseler17:56
|KRTEK
|13,53
|24.491.100
|% 10,00
|
|ULAS
|5,17
|10.781.063
|% 10,00
|
|DOAS
|34,80
|272.794.326
|% 9,99
|
|SANKO
|14,53
|36.312.779
|% 9,99
|
|BLCYT
|10,91
|60.545.447
|% 9,98
|
|GRNYO
|3,36
|16.645.674
|% -7,69
|
|MZHLD
|40,00
|313.683
|% -6,93
|
|FENER
|29,40
|579.756.829
|% -6,79
|
|MERIT
|280,00
|386.495
|% -6,35
|
|LINK
|45,20
|55.583.350
|% -6,07
|
|GARAN
|8,89
|1.353.301.727
|% 1,95
|
|KOZAL
|126,00
|1.293.313.597
|% 2,02
|
|OTKAR
|435,60
|1.234.993.916
|% -0,09
|
|FROTO
|208,40
|1.068.665.175
|% 9,97
|
|KRDMD
|7,82
|868.480.699
|% 3,03
|
|GSRAY
|4,16
|857.493.693
|% 5,32
|
|EKGYO
|2,26
|427.012.328
|% 1,35
|
|GARAN
|8,89
|1.353.301.727
|% 1,95
|
|TSKB
|1,72
|193.329.100
|% 1,78
|
|KRDMD
|7,82
|868.480.699
|% 3,03
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5002
|7,5027
|% -0,40
|
|Euro
|8,9242
|8,9308
|% -0,64
|
|Sterlin
|10,3667
|10,4187
|% -0,73
|
|Frank
|8,0560
|8,1045
|% -0,43
|
|Riyal
|1,9911
|2,0011
|% -0,58
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.735
|2,68
|
|Altın Gr.
|418
|418
|-1,56
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.823
|-18,00
|
|Tam
|2.769
|2.841
|-16,37
|
|Yarım
|1.338
|1.374
|-7,92
|
|Çeyrek
|671
|687
|-3,96
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,02
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,09
|
|B. Petrol
|67,78
|67,78
|-1,10
|
Seans Raporu
17:56
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17:59
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 53 artarak (% 0.56 ) 1, 364
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17:59
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