İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
24.03.2021 17:02
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920204
BIST
16:541.414
En Yüksek
|Değişim
|: 2,66%
|| 36,59
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.422
En Düşük
1.372
16:547,9097
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0303
|Açılış
|: 7,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
16:549,4046
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0568
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
16:54440,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,50
|Açılış
|: 440,44
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler16:54
|PEKGY
|2,20
|51.694.804
|% 10,00
|
|BRISA
|29,26
|67.785.351
|% 10,00
|
|AYGAZ
|15,51
|44.221.161
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.729.099
|% 10,00
|
|KONYA
|1.171,60
|66.980.203
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,66
|437.796.212
|% -3,17
|
|EMKEL
|2,60
|8.527.017
|% -1,89
|
|AVHOL
|8,92
|7.581.979
|% -1,55
|
|BJKAS
|5,85
|238.927.726
|% -1,52
|
|EMNIS
|24,74
|421.656
|% -1,28
|
|GARAN
|7,27
|6.073.937.677
|% 1,11
|
|SASA
|48,00
|1.270.814.011
|% 9,99
|
|FROTO
|211,00
|819.023.312
|% 3,90
|
|SISE
|7,30
|791.936.012
|% 3,25
|
|AKBNK
|4,96
|789.147.473
|% 3,33
|
|GARAN
|7,27
|6.073.937.677
|% 1,11
|
|TSKB
|1,46
|319.577.295
|% 5,80
|
|YKBNK
|2,26
|492.629.633
|% 3,20
|
|SKBNK
|1,20
|226.188.426
|% 8,11
|
|EKGYO
|1,91
|306.205.203
|% 3,24
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9016
|7,9097
|% -0,38
|
|Euro
|9,3661
|9,4046
|% -0,60
|
|Sterlin
|10,8339
|10,8882
|% -0,50
|
|Frank
|8,4330
|8,4838
|% -0,41
|
|Riyal
|2,1070
|2,1175
|% -0,19
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|3,45
|
|Altın Gr.
|441
|441
|0,24
|
|Cumhuriyet
|2.921
|2.965
|16,00
|
|Tam
|2.906
|2.981
|16,92
|
|Yarım
|1.404
|1.442
|8,19
|
|Çeyrek
|704
|721
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,03
|
|B. Petrol
|62,77
|62,77
|1,98
|
Seans Raporu
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