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İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten

29.03.2021 17:13



İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )

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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921525


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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DENGE 8,14 9.705.487 % 10,00  
TRILC 50,40 180.090.555 % 10,00  
AYES 12,87 794.940 % 10,00  
KRTEK 17,60 31.070.741 % 10,00  
EPLAS 38,98 6.691.771 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1857 8,1944 % 1,41  
Euro 9,6458 9,6596 % 1,02  
Sterlin 11,2490 11,3055 % 1,25  
Frank 8,6913 8,7436 % 1,43  
Riyal 2,1772 2,1881 % 1,35  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.712 1.712 -20,61  
Altın Gr. 450 451 0,40  
Cumhuriyet 2.973 3.018 4,00  
Tam 2.960 3.036 9,34  
Yarım 1.430 1.469 4,52  
Çeyrek 717 734 2,26  
Gümüş.Ons 24,62 24,65 -0,42  
Gümüş Gr. 6,47 6,48 -0,04  
B. Petrol 64,12 64,12 -0,31  
Seans Raporu 18:05
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