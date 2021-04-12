İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
12.04.2021 17:29
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926819
BIST
18:051.376
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -17,33
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
18:058,1571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0025
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1093
18:059,7377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0345
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,6710
18:05454,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -3,00
|Açılış
|: 454,31
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
452,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|QUAGR
|19,91
|767.192
|% 10,00
|
|ORMA
|33,88
|2.483.273
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|5.331.470
|% 10,00
|
|PENGD
|4,51
|154.399.010
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|990.076
|% 9,99
|
|SONME
|40,50
|1.420.579
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|2.318.035
|% -10,00
|
|BRKO
|1,62
|2.481.104
|% -10,00
|
|IDGYO
|9,28
|2.214.592
|% -9,99
|
|JANTS
|746,10
|322.543.857
|% -9,99
|
|NTGAZ
|14,88
|1.099.982.855
|% -9,98
|
|EREGL
|16,40
|1.021.433.479
|% 0,55
|
|GARAN
|6,62
|808.301.212
|% -0,30
|
|HALKB
|4,46
|718.192.084
|% -1,76
|
|PETKM
|6,02
|666.187.594
|% 0,17
|
|YKBNK
|2,07
|402.938.431
|% -1,43
|
|EKGYO
|1,82
|324.318.472
|% -3,19
|
|HALKB
|4,46
|718.192.084
|% -1,76
|
|TSKB
|1,34
|167.686.094
|% -0,74
|
|GARAN
|6,62
|808.301.212
|% -0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1548
|8,1571
|% 0,03
|
|Euro
|9,7228
|9,7377
|% 0,36
|
|Sterlin
|11,1679
|11,2239
|% 0,23
|
|Frank
|8,7990
|8,8520
|% 0,16
|
|Riyal
|2,1663
|2,1771
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|-11,64
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-3,08
|
|Cumhuriyet
|3.007
|3.052
|-20,00
|
|Tam
|2.993
|3.068
|-19,41
|
|Yarım
|1.447
|1.484
|-9,39
|
|Çeyrek
|726
|742
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,86
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,51
|-0,12
|
|B. Petrol
|63,19
|63,19
|0,24
|