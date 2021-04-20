İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
20.04.2021 17:11
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929676
BIST
16:571.375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,15
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
16:578,1147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0264
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1334
En Düşük
8,0681
16:579,7829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0439
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8174
En Düşük
9,7152
16:57462,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,09
|Açılış
|: 462,63
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
463,56
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler16:57
|JANTS
|709,50
|49.203.149
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,14
|616.978
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|32.172.408
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|15.236.933
|% 9,88
|
|OYAYO
|8,27
|22.300.011
|% 8,96
|
|FADE
|14,40
|42.529.143
|% -10,00
|
|SAMAT
|4,23
|17.597.461
|% -10,00
|
|KUTPO
|51,30
|52.087.213
|% -10,00
|
|MERIT
|170,10
|442.300
|% -10,00
|
|QNBFB
|42,30
|242.027
|% -10,00
|
|GARAN
|7,11
|1.278.933.736
|% 1,57
|
|EREGL
|18,30
|1.150.663.277
|% 0,77
|
|PETKM
|6,52
|921.084.585
|% -1,36
|
|EKGYO
|1,85
|665.278.742
|% -0,54
|
|KRDMD
|7,32
|633.191.833
|% 0,55
|
|EKGYO
|1,85
|665.278.742
|% -0,54
|
|GARAN
|7,11
|1.278.933.736
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,14
|349.840.179
|% 2,88
|
|TSKB
|1,26
|208.823.785
|% -2,33
|
|PETKM
|6,52
|921.084.585
|% -1,36
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1125
|8,1147
|% 0,33
|
|Euro
|9,7735
|9,7829
|% 0,45
|
|Sterlin
|11,2854
|11,3420
|% 0,09
|
|Frank
|8,8267
|8,8799
|% 0,32
|
|Riyal
|2,1555
|2,1663
|% 0,28
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|4,14
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,88
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,76
|6,76
|0,05
|
|B. Petrol
|67,22
|67,22
|0,17
|
Seans Raporu
16:57
daha fazla
-
17:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 07 kaybederek (% -0.17 ) 1, 190
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17:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : JANTS, SNPAM, ATLAS, INVEO
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17:09
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MERIT, FADE, AYES, QNBFB, PEKGY, SEYKM, BRKO, KUTPO, ODAS, ORMA
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17:09
BERA, SNPAM, OYAYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:09
TUREX, KUTPO, MRSHL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında