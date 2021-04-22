İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
22.04.2021 17:18
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930572
BIST
17:331.335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,46
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.346
En Düşük
1.309
17:338,3194
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 0,1403
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,3697
En Düşük
8,1672
17:339,9966
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,1300
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,0816
En Düşük
9,8213
17:33477,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 5,34
|Açılış
|: 477,22
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler17:33
|FORMT
|1,18
|10.515.883
|% 18,00
|
|DARDL
|21,78
|15.732.960
|% 10,00
|
|KONTR
|54,80
|24.755.718
|% 10,00
|
|HLGYO
|3,30
|66.187.599
|% 10,00
|
|BURVA
|27,50
|2.652.729
|% 10,00
|
|NUGYO
|11,40
|1.910.617
|% -9,95
|
|GSRAY
|3,22
|155.684.838
|% -9,80
|
|ANELE
|4,03
|101.464.412
|% -9,64
|
|ORMA
|27,00
|651.037
|% -8,66
|
|SNKRN
|30,82
|634.195
|% -8,55
|
|GARAN
|7,01
|1.418.235.823
|% 0,72
|
|EREGL
|17,73
|796.474.991
|% -0,62
|
|KOZAL
|106,20
|759.923.361
|% 1,05
|
|SASA
|44,70
|508.555.837
|% 0,22
|
|THYAO
|11,19
|508.293.448
|% 2,66
|
|GARAN
|7,01
|1.418.235.823
|% 0,72
|
|YKBNK
|2,07
|333.830.380
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,80
|282.828.224
|% -0,55
|
|TSKB
|1,20
|131.078.413
|% -0,83
|
|DOHOL
|2,90
|231.113.019
|% -1,02
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3154
|8,3194
|% 1,72
|
|Euro
|9,9904
|9,9966
|% 1,32
|
|Sterlin
|11,4678
|11,5253
|% 0,93
|
|Frank
|9,0141
|9,0684
|% 1,43
|
|Riyal
|2,2099
|2,2210
|% 1,60
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-6,71
|
|Altın Gr.
|477
|477
|5,23
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|26,30
|26,34
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,01
|7,02
|0,03
|
|B. Petrol
|64,88
|64,88
|-0,44
|