İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
26.04.2021 18:05
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930950
BIST
17:521.369
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 24,30
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.370
En Düşük
1.344
17:528,2984
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0704
|Açılış
|: 8,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,4860
En Düşük
8,2673
17:5210,0277
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -0,1119
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2769
En Düşük
10,0034
17:52474,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -3,72
|Açılış
|: 474,55
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
472,40
BIST En Aktif Hisseler17:52
|TRILC
|40,48
|44.485.858
|% 10,00
|
|ULAS
|4,84
|3.248.209
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.798,00
|1.144.846
|% 10,00
|
|ORMA
|30,58
|84.982
|% 10,00
|
|TGSAS
|13,76
|12.242.600
|% 9,99
|
|UMPAS
|1,58
|51.486
|% -9,71
|
|PEKGY
|1,23
|104.205.113
|% -9,56
|
|IDEAS
|66,10
|435.124
|% -7,94
|
|ODAS
|2,50
|33.558.762
|% -3,85
|
|SANEL
|4,06
|994.025
|% -3,79
|
|GWIND
|5,69
|998.887.316
|% 2,34
|
|PGSUS
|68,50
|379.952.045
|% 8,56
|
|TUREX
|12,18
|224.006.075
|% 9,83
|
|EKGYO
|1,83
|172.969.173
|% 1,67
|
|QUAGR
|23,56
|170.176.220
|% -0,42
|
|GWIND
|5,69
|998.887.316
|% 2,34
|
|EKGYO
|1,83
|172.969.173
|% 1,67
|
|PEKGY
|1,23
|104.205.113
|% -9,56
|
|IHLGM
|1,01
|48.258.759
|% 1,00
|
|TUREX
|12,18
|224.006.075
|% 9,83
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2906
|8,2984
|% -0,84
|
|Euro
|10,0180
|10,0277
|% -1,10
|
|Sterlin
|11,5091
|11,5668
|% -0,63
|
|Frank
|9,0497
|9,1043
|% -0,81
|
|Riyal
|2,2084
|2,2195
|% -0,74
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|1,98
|
|Altın Gr.
|475
|475
|-3,41
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|-20,00
|
|Tam
|3.108
|3.188
|-15,34
|
|Yarım
|1.502
|1.542
|-7,42
|
|Çeyrek
|753
|771
|-3,71
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,16
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,35
|64,35
|-1,07
|
Seans Raporu
17:52
daha fazla
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 91 artarak (% 1.53 ) 1, 187
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INTEM, DZGYO, ORMA, TDGYO, SAYAS, NIBAS, KAPLM, CLEBI, DOGUB, MMCAS
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : FENER, UMPAS, PEKGY, BJKAS
-
17:58
YGYO, AVTUR, FLAP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
SNKRN, PEKGY, ISATR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında