İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
18.05.2021 17:36
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936792
BIST
17:491.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,37
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.466
En Düşük
1.460
17:498,3533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0416
|Açılış
|: 8,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3050
|
8,3648
En Düşük
8,3073
17:4910,2076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0980
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,2132
En Düşük
10,1023
17:49501,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,54
|Açılış
|: 501,50
|
|Önceki Kapanış
|: 498,95
|
503,11
En Düşük
498,63
BIST En Aktif Hisseler17:49
|NTGAZ
|10,89
|10.898.973
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.395,10
|553.473
|% 10,00
|
|ISBIR
|8.552,50
|3.506.525
|% 10,00
|
|JANTS
|79,90
|317.750.737
|% 9,98
|
|FENER
|28,44
|309.392.796
|% 9,98
|
|BJKAS
|8,01
|402.846.981
|% -10,00
|
|MERIT
|252,00
|1.054.902
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,20
|557.465
|% -9,89
|
|YAPRK
|81,65
|44.815.090
|% -9,83
|
|IHGZT
|1,32
|10.813.558
|% -9,59
|
|GARAN
|8,11
|1.646.362.747
|% 1,88
|
|KOZAL
|131,20
|1.470.185.045
|% 2,10
|
|SISE
|8,05
|1.341.519.438
|% 2,81
|
|THYAO
|13,37
|967.117.274
|% 0,07
|
|EREGL
|19,41
|801.626.421
|% -0,10
|
|GARAN
|8,11
|1.646.362.747
|% 1,88
|
|EKGYO
|1,97
|348.741.210
|% 2,07
|
|SISE
|8,05
|1.341.519.438
|% 2,81
|
|YKBNK
|2,15
|231.492.266
|% 0,94
|
|KRDMD
|8,33
|749.206.338
|% 2,08
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3505
|8,3533
|% 0,50
|
|Euro
|10,2000
|10,2076
|% 0,97
|
|Sterlin
|11,8316
|11,8909
|% 0,98
|
|Frank
|9,2748
|9,3306
|% 1,19
|
|Riyal
|2,2207
|2,2319
|% 0,50
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|0,16
|
|Altın Gr.
|502
|502
|2,62
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|37,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|30,26
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|14,64
|
|Çeyrek
|797
|815
|7,32
|
|Gümüş.Ons
|28,19
|28,22
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|0,05
|
|B. Petrol
|69,12
|69,12
|-0,34
|
Seans Raporu
17:49
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 39 artarak (% 0.75 ) 1, 268
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : JANTS, ISBIR, BRMEN, YBTAS, FENER, DOBUR, NTGAZ, EDIP
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MMCAS, MERIT, IHGZT, BJKAS
-
17:59
GSDDE, YBTAS, FRIGO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MMCAS, VAKFN, BERA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında