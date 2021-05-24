İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
24.05.2021 17:13
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937513
BIST
16:581.453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,54
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.457
En Düşük
1.442
16:588,3887
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0267
|Açılış
|: 8,3830
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3750
|
8,4355
En Düşük
8,3755
16:5810,2588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0005
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2867
En Düşük
10,2161
16:58507,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,37
|Açılış
|: 507,71
|
|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
506,31
BIST En Aktif Hisseler16:58
|TRILC
|42,90
|113.690.641
|% 10,00
|
|SONME
|42,50
|14.501.383
|% 9,99
|
|MERKO
|6,83
|18.609.971
|% 9,98
|
|TDGYO
|7,17
|12.114.791
|% 9,97
|
|SEYKM
|24,94
|27.737.633
|% 9,96
|
|DERHL
|8,12
|21.206.263
|% -9,98
|
|KUTPO
|61,10
|181.569.421
|% -9,95
|
|SNPAM
|16,88
|152.390
|% -9,93
|
|FRIGO
|22,34
|34.719.247
|% -8,44
|
|UZERB
|43,00
|81.927
|% -6,40
|
|GARAN
|8,08
|917.249.455
|% -0,98
|
|FENER
|33,50
|673.893.611
|% 6,62
|
|ASELS
|15,45
|662.685.225
|% 1,98
|
|KOZAL
|129,00
|594.304.238
|% 0,47
|
|KRDMD
|8,05
|572.032.562
|% 0,25
|
|TSKB
|1,40
|166.664.031
|% 2,19
|
|GARAN
|8,08
|917.249.455
|% -0,98
|
|KARSN
|4,93
|511.284.482
|% 1,86
|
|YKBNK
|2,16
|201.021.695
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,98
|160.951.322
|% 1,02
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3865
|8,3887
|% -0,32
|
|Euro
|10,2538
|10,2588
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,8496
|11,9090
|% -0,19
|
|Frank
|9,3276
|9,3838
|% -0,09
|
|Riyal
|2,2310
|2,2422
|% -0,28
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.881
|-0,68
|
|Altın Gr.
|508
|508
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|3.354
|3.404
|13,00
|
|Tam
|3.344
|3.428
|19,77
|
|Yarım
|1.616
|1.658
|9,56
|
|Çeyrek
|811
|829
|4,78
|
|Gümüş.Ons
|27,74
|27,77
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,50
|7,51
|0,04
|
|B. Petrol
|67,47
|67,47
|1,12
|
Seans Raporu
16:58
daha fazla
-
17:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 02 artarak (% 0.20 ) 1, 524
-
17:13SEYKM
Yüzde 9.96 oranında artışla 24.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 129, 232 adet işlem
-
17:11KRTEK
Yüzde -3.10 oranında düşüşle 9.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 139, 728 adet işlem
-
17:08XU100
Endeks 1, 449 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 2 altında . İşlem hacmi 11, 640.00 milyon TL de
-
17:06DMSAS
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 7.30 lira fiyatla işlem gören hissede 388, 814 adet işlem