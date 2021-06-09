İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
09.06.2021 17:13
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941428
BIST
16:581.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,54
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.446
16:588,5807
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0245
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,6223
En Düşük
8,5694
16:5810,4817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0014
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,5076
En Düşük
10,4546
16:58522,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,38
|Açılış
|: 522,51
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
520,77
BIST En Aktif Hisseler16:58
|ATATP
|35,12
|89.527.904
|% 9,96
|
|SEKUR
|24,54
|6.833.145
|% 9,95
|
|MZHLD
|43,74
|2.583.308
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|216.472.850
|% 9,93
|
|BMSCH
|5,88
|301.622.220
|% 9,91
|
|SANFM
|14,00
|3.423.453
|% -7,28
|
|EUKYO
|5,76
|3.976.393
|% -6,34
|
|AVTUR
|3,16
|8.942.755
|% -6,23
|
|NUGYO
|11,99
|8.305.544
|% -5,96
|
|METUR
|7,06
|18.024.920
|% -5,87
|
|THYAO
|14,62
|1.412.984.195
|% 0,97
|
|GARAN
|8,32
|747.091.670
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,04
|700.234.254
|% 2,51
|
|KRDMD
|7,74
|631.761.767
|% -0,13
|
|KOZAL
|125,80
|383.062.580
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,04
|700.234.254
|% 2,51
|
|YKBNK
|2,27
|256.202.690
|% 0,89
|
|GSDHO
|2,07
|214.054.597
|% 5,61
|
|THYAO
|14,62
|1.412.984.195
|% 0,97
|
|GARAN
|8,32
|747.091.670
|% 0,24
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5782
|8,5807
|% -0,28
|
|Euro
|10,4754
|10,4817
|% 0,01
|
|Sterlin
|12,0876
|12,1483
|% -0,46
|
|Frank
|9,5617
|9,6193
|% 0,06
|
|Riyal
|2,2791
|2,2905
|% -0,37
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.893
|-0,24
|
|Altın Gr.
|522
|523
|-1,23
|
|Cumhuriyet
|3.462
|3.514
|-2,00
|
|Tam
|3.440
|3.527
|-7,66
|
|Yarım
|1.663
|1.706
|-3,70
|
|Çeyrek
|834
|853
|-1,85
|
|Gümüş.Ons
|27,81
|27,83
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,70
|7,70
|0,06
|
|B. Petrol
|72,76
|72,76
|0,54
|