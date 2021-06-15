İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
15.06.2021 17:35
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942445
BIST
17:591.443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -11,73
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.457
En Düşük
1.432
17:598,5457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0765
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5909
En Düşük
8,4510
17:5910,3680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1007
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,4215
En Düşük
10,2523
17:59510,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,73
|Açılış
|: 510,93
|
|Önceki Kapanış
|: 508,20
|
515,06
En Düşük
506,11
BIST En Aktif Hisseler17:59
|UZERB
|41,80
|551.984
|% 10,00
|
|MRSHL
|277,20
|4.988.627
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,07
|11.162.656
|% 9,95
|
|TUREX
|10,21
|84.366.424
|% 9,90
|
|BOBET
|6,03
|392.357.419
|% 9,84
|
|BERA
|23,22
|50.433.023
|% -10,00
|
|TKURU
|127,80
|1.704.761
|% -10,00
|
|BAYRK
|10,79
|16.150.043
|% -9,93
|
|KLNMA
|20,14
|184.028
|% -9,93
|
|MERIT
|20,34
|1.092.339
|% -9,92
|
|EKGYO
|2,20
|1.387.387.122
|% 0,92
|
|HALKB
|5,32
|1.354.644.856
|% 5,35
|
|THYAO
|14,49
|1.151.629.020
|% -0,89
|
|GARAN
|8,41
|1.145.400.900
|% 0,60
|
|KRDMD
|7,52
|810.617.639
|% -1,57
|
|EKGYO
|2,20
|1.387.387.122
|% 0,92
|
|HALKB
|5,32
|1.354.644.856
|% 5,35
|
|YKBNK
|2,25
|566.714.622
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,77
|636.519.283
|% 2,72
|
|IHLGM
|1,25
|173.593.670
|% 3,31
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5438
|8,5457
|% 0,90
|
|Euro
|10,3613
|10,3680
|% 0,98
|
|Sterlin
|12,0000
|12,0602
|% 0,75
|
|Frank
|9,4722
|9,5292
|% 1,01
|
|Riyal
|2,2715
|2,2829
|% 0,89
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|-6,12
|
|Altın Gr.
|511
|511
|2,90
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|63,00
|
|Tam
|3.374
|3.459
|55,59
|
|Yarım
|1.631
|1.673
|26,89
|
|Çeyrek
|818
|837
|13,45
|
|Gümüş.Ons
|27,60
|27,63
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,59
|0,00
|
|B. Petrol
|73,63
|73,63
|0,77
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 21 kaybederek (% -0.40 ) 1, 555
-
17:59
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, BERA, TKURU
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, HALKB, THYAO
-
17:59XU100
Endeks 1, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 15, 404.00 milyon TL de
-
17:59ULAS
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 4.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 508, 345 adet işlem