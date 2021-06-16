İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
16.06.2021 17:16
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942678
BIST
17:271.435
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -7,31
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.432
17:278,5395
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0179
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5790
En Düşük
8,4981
17:2710,3612
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0211
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4101
En Düşük
10,3075
17:27510,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,47
|Açılış
|: 510,00
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler17:25
|ISKUR
|320.100,00
|320.100
|% 10,00
|
|UZERB
|45,98
|959.924
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,33
|1.948.702
|% 9,89
|
|EUKYO
|7,72
|10.495.944
|% 9,19
|
|ETYAT
|3,77
|2.852.511
|% 8,33
|
|BAGFS
|19,17
|302.081
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|29.122.227
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|307.022
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.290.501
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|2.711.405
|% -9,93
|
|THYAO
|14,39
|1.284.998.313
|% -0,69
|
|BOBET
|5,56
|836.192.947
|% -7,79
|
|GARAN
|8,37
|803.321.612
|% -0,59
|
|KOZAL
|126,30
|667.965.223
|% 1,53
|
|EKGYO
|2,22
|448.796.813
|% 1,37
|
|EKGYO
|2,22
|448.796.813
|% 1,37
|
|BOBET
|5,56
|836.192.947
|% -7,79
|
|YESIL
|2,32
|306.762.245
|% -9,73
|
|DOHOL
|2,97
|359.428.298
|% 0,68
|
|GARAN
|8,37
|803.321.612
|% -0,59
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5363
|8,5391
|% -0,21
|
|Euro
|10,3547
|10,3617
|% -0,20
|
|Sterlin
|12,0094
|12,0696
|% -0,06
|
|Frank
|9,4522
|9,5091
|% -0,37
|
|Riyal
|2,2695
|2,2809
|% -0,24
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-1,82
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-1,59
|
|Cumhuriyet
|3.383
|3.434
|-11,00
|
|Tam
|3.364
|3.449
|-10,72
|
|Yarım
|1.626
|1.668
|-5,19
|
|Çeyrek
|816
|834
|-2,60
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,80
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|0,01
|
|B. Petrol
|74,27
|74,27
|0,28
|
Seans Raporu
17:25
daha fazla
-
17:39ARSAN
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 4.73 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 651, 463 adet işlem
-
17:37BMSCH
Yüzde -8.37 oranında düşüşle 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 497, 428 adet işlem
-
17:36TSGYO
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 3.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 584, 258 adet işlem
-
17:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, KRDMD, PGSUS
-
17:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, EKGYO, BIMAS