İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
17.06.2021 17:37
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942869
BIST
17:511.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -14,08
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.429
En Düşük
1.414
17:518,7030
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0872
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,7053
En Düşük
8,6029
17:5110,4000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0581
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4113
En Düşük
10,2877
17:51496,85
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -5,18
|Açılış
|: 496,85
|
|Önceki Kapanış
|: 502,03
|
505,92
En Düşük
493,06
BIST En Aktif Hisseler17:51
|RODRG
|18,70
|3.557.077
|% 10,00
|
|IDGYO
|5,50
|1.529.689
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,20
|1.946.655
|% 10,00
|
|TKURU
|126,60
|4.737.588
|% 9,99
|
|AYCES
|66,40
|3.672.530
|% 9,93
|
|BERA
|18,81
|27.749.641
|% -10,00
|
|BAGFS
|17,26
|257.916
|% -9,96
|
|YESIL
|2,13
|273.299.525
|% -8,19
|
|MERIT
|16,90
|1.619.402
|% -7,70
|
|PENTA
|32,58
|67.728.362
|% -7,44
|
|THYAO
|14,65
|1.866.227.436
|% 2,30
|
|GARAN
|8,23
|1.279.969.264
|% -1,56
|
|EKGYO
|2,14
|840.862.058
|% -3,60
|
|BJKAS
|6,98
|681.771.771
|% 2,95
|
|BOBET
|5,71
|552.825.460
|% 4,96
|
|EKGYO
|2,14
|840.862.058
|% -3,60
|
|YKBNK
|2,17
|484.990.793
|% -2,69
|
|GARAN
|8,23
|1.279.969.264
|% -1,56
|
|THYAO
|14,65
|1.866.227.436
|% 2,30
|
|YESIL
|2,13
|273.299.525
|% -8,19
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6992
|8,7030
|% 1,01
|
|Euro
|10,3943
|10,4000
|% 0,56
|
|Sterlin
|12,0797
|12,1403
|% 0,56
|
|Frank
|9,4501
|9,5071
|% 0,06
|
|Riyal
|2,3085
|2,3201
|% 0,79
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-32,48
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-5,40
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.341
|-93,00
|
|Tam
|3.277
|3.363
|-85,42
|
|Yarım
|1.584
|1.627
|-41,32
|
|Çeyrek
|794
|813
|-20,65
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,09
|-0,91
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,28
|-0,20
|
|B. Petrol
|74,01
|74,01
|-0,38
|
Seans Raporu
17:51
daha fazla
-
17:56XU100
Endeks 1, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 05 altında . İşlem hacmi 12, 858.00 milyon TL de
-
17:56YAPRK
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 30.80 lira fiyatla işlem gören hissede 238, 111 adet işlem
-
17:55ISGSY
Yüzde -4.99 oranında düşüşle 9.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 542, 663 adet işlem
-
17:53EUKYO
Yüzde -6.29 oranında düşüşle 7.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 556, 810 adet işlem
-
17:52YESIL
Yüzde -7.76 oranında düşüşle 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 123, 925, 127 adet işlem