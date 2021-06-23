İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
23.06.2021 17:26
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943829
BIST
17:141.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -4,46
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.401
17:148,6338
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0161
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6768
En Düşük
8,5973
17:1410,3315
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0026
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3591
En Düşük
10,2595
17:14496,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,76
|Açılış
|: 496,52
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
497,69
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler17:14
|KENT
|243,20
|1.053.249
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|26.623.271
|% 9,99
|
|TKURU
|185,20
|16.117.904
|% 9,98
|
|OZBAL
|12,24
|75.914.422
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,69
|22.056.709
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,39
|49.697
|% -7,33
|
|YBTAS
|13.005,70
|117.051
|% -7,10
|
|ESCOM
|5,82
|43.863.446
|% -6,13
|
|DIRIT
|4,75
|39.443
|% -5,94
|
|SUMAS
|55,50
|57.906
|% -5,93
|
|EKGYO
|2,09
|1.054.385.136
|% -2,79
|
|THYAO
|14,51
|1.035.121.381
|% -1,69
|
|GARAN
|8,28
|968.557.353
|% -0,48
|
|KOZAL
|123,00
|725.037.440
|% 1,32
|
|HALKB
|5,26
|652.877.065
|% -0,19
|
|EKGYO
|2,09
|1.054.385.136
|% -2,79
|
|YKBNK
|2,19
|284.242.561
|% -0,45
|
|HALKB
|5,26
|652.877.065
|% -0,19
|
|GARAN
|8,28
|968.557.353
|% -0,48
|
|THYAO
|14,51
|1.035.121.381
|% -1,69
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6306
|8,6338
|% -0,19
|
|Euro
|10,3269
|10,3315
|% -0,03
|
|Sterlin
|12,0193
|12,0796
|% -0,08
|
|Frank
|9,3649
|9,4214
|% -0,18
|
|Riyal
|2,2901
|2,3016
|% -0,42
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|14,17
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,65
|
|Cumhuriyet
|3.291
|3.340
|1,00
|
|Tam
|3.275
|3.360
|2,39
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|1,16
|
|Çeyrek
|794
|813
|0,58
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,23
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|0,08
|
|B. Petrol
|75,73
|75,73
|0,92
|
Seans Raporu
17:14
daha fazla
-
17:27AYCES
Yüzde -5.09 oranında düşüşle 69.00 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 801 adet işlem
-
17:26INFO
Yüzde -26.92 oranında düşüşle 4.37 lira fiyatla işlem gören hissede 401, 256 adet işlem
-
17:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 65 kaybederek (% -0.53 ) 1, 241
-
17:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CEOEM, TKURU, KENT, OZBAL, RTALB, YESIL, EUYO, VKFYO, RAYSG, GLRYH
-
17:25
VAKFN, KONYA, VKFYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında