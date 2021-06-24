İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
24.06.2021 17:34
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943993
BIST
18:001.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 7,75
|Açılış
|: 1.405
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.416
En Düşük
1.405
18:008,7062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0662
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,7125
En Düşük
8,6368
18:0010,4062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0958
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4197
En Düşük
10,3104
18:00497,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,65
|Açılış
|: 497,81
|
|Önceki Kapanış
|: 494,23
|
500,02
En Düşük
492,96
BIST En Aktif Hisseler18:00
|DMSAS
|7,81
|100.292.026
|% 10,00
|
|SAMAT
|6,49
|28.957.481
|% 10,00
|
|DENGE
|3,41
|341.927
|% 10,00
|
|CASA
|130,90
|18.740.057
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,49
|2.134.014
|% 10,00
|
|CEOEM
|13,49
|148.605.009
|% -9,95
|
|SNKRN
|29,10
|381.775
|% -5,83
|
|EUHOL
|3,24
|9.111.388
|% -5,81
|
|TSGYO
|3,19
|21.596.059
|% -5,62
|
|FLAP
|2,57
|27.481.630
|% -5,51
|
|THYAO
|14,59
|968.836.957
|% 0,21
|
|GARAN
|8,35
|962.207.477
|% 0,97
|
|YKBNK
|2,24
|611.927.298
|% 2,75
|
|EKGYO
|2,12
|585.221.604
|% 0,47
|
|KRDMD
|6,72
|568.926.250
|% 1,05
|
|EKGYO
|2,12
|585.221.604
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,24
|611.927.298
|% 2,75
|
|GARAN
|8,35
|962.207.477
|% 0,97
|
|KRDMD
|6,72
|568.926.250
|% 1,05
|
|HALKB
|5,26
|444.984.387
|% 0,57
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7027
|8,7062
|% 0,77
|
|Euro
|10,3972
|10,4062
|% 0,93
|
|Sterlin
|12,0595
|12,1199
|% 0,26
|
|Frank
|9,4340
|9,4908
|% 0,67
|
|Riyal
|2,3145
|2,3261
|% 0,76
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-0,23
|
|Altın Gr.
|499
|499
|4,55
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.352
|10,00
|
|Tam
|3.286
|3.371
|11,35
|
|Yarım
|1.588
|1.631
|5,48
|
|Çeyrek
|797
|815
|2,74
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,02
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,10
|
|B. Petrol
|75,38
|75,38
|0,19
|